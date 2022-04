Mama speváčky Ivany Regešovej kúzli medovníky ako z rozprávky: Od Ľubice si objednáva skoro celý svet!

Keď si hrdá mama pustí hudbu svojej ratolesti, hneď jej ide robota lepšie od ruky! Nekonečná krása ukrytá v perníkoch - to sú veľkonočné výtvory Ľubice Regešovej (56) z Handlovej, matky známej speváčky Ivany Regešovej (37).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii Do pečenia sa občas zapojí aj jej dcéra, zdobenie nechá však výlučne na svoju šikovnú maminu. Jej produkty však paradoxne nikdy neochutnala!

Už 25 rokov Ľubica (56) teší krásnymi medovníkmi zákazníkov nielen na Vianoce, ale aj počas veľkonočných sviatkov. „Začiatky boli najmä úsmevné, ale aj neľahké. Aj keď sa mi medovníky už v začiatkoch zväčša vydarili, stalo sa mi, že som namiesto zvieratiek vyrobila malé príšerky, nepodarila sa mi poleva alebo do koša poputoval pekáč pripálených medovníkov,“ spomína so smiechom.

Nezjedla ani jeden

Časom získavala zručnosť a techniku. Nad jednou vecou si však šikovná Handlovčanka stále láme hlavu - a tou je logistika. Zákazníkov totiž pribúda. „Všetko si okamžite značiť, objednávky časovo rozdeliť, včas medovníky vyrobiť, medzitým komunikovať na sociálnych sieťach, ďalej medovníky pekne vyzdobiť, precízne zabaliť a odoslať. Potom sa už len teším na spätnú väzbu od zákazníkov. A druhá najťažšia vec je vyrobiť dobrú polevu,“ priznáva Ľubica.

S pečením jej občas pomôže aj známa dcéra, speváčka Ivana Regešová (37), známa napríklad zo šou Tvoja tvár znie povedome. „Tak ako ja som jej najväčším fanúšikom, ona je tým mojím. Vždy mi moju prácu pochváli a konštruktívne poradí. Občas si spolu upečieme, ale zdobenie necháva prevažne na mňa. A pri zdobení mi vyspevuje takmer neustále, ale prevažne z reproduktorov. Rada počúvam jej skladby a navodzujem si tým príjemnú atmosféru,“ pousmeje sa hrdá mama.

A hneď pridá jednu pikantériu. „Ivka počas všetkých tých rokov nikdy nezjedla ani jeden môj medovník. Ja ju nimi počas sviatkov pravidelne zásobujem a ona ich poctivo odkladá. Vraj je príliš veľká škoda ich zjesť,“ hovorí Ľubica, ktorej medovníčky si objednávajú ľudia do celého sveta - aj do Japonska, na Filipíny či za polárny kruh, ale i do Nórska a na Nový Zéland.