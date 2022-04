Dojemné výjavy z Biblie sa vrátili do ulíc: V Prešove sa odohrávala živá krížová cesta!

Intenzívny duchovný zážitok. Po dvojročnej prestávke sa v centre Prešova znova odohrávala živá krížová cesta. Herci v dobových odevoch predviedli udalosti spred vyše dvoch tisíc rokov znázorňujúce, ako Ježiš Kristus niesol svoj kríž na Golgotu, ako aj jeho ukrižovanie.

Dojemné výjavy z Biblie sledovali približne tri tisícky divákov, ktorým sa na tvárach zračil smútok, ale aj nádej na vzkriesenie.Ježiša Krista, ktorý cestou musel zniesť desiatky rán bičom, potom symbolicky ukrižovali v prešovskej Záhrade umenia, kde bol aj hrob.

Tento rok bola tichšia

Predstaviteľom Ježiša bol sympatický amatérsky herec Ján Jendrichovský (31) z Novej Ľubovne. „V tejto úlohe som sa ocitol už tretíkrát. Prežíval som to veľmi intenzívne. Každý vie, čo všetko si musel Ježiš Kristus vytrpieť. Myslel som na to, že Ježiš je neustále okolo nás, aj keď ho nevidíme. V hlave sa mi počas predstavenia vynárali otázky, ako na tieto udalosti ľudia reagovali pred dvoma tisícročiami a aké by boli ich reakcie, ak by sa to dialo dnes,“ vysvetlil povolaním učiteľ, pre ktorého bola veľká česť stvárniť úlohu Ježiša Krista pred toľkými divákmi, ktorí prišli, aby sa zamysleli aj nad svojimi úlohami v živote.

Organizátorom a duchovným otcom živej krížovej cesty je už roky rímskokatolícky kňaz Peter Gombita. „Tohto roku sme trochu pozmenili scenár. Snažili sme sa urobiť krížovú cestu tichšou, aby ľudia mohli v rozjímaní hľadať svoje vlastné cesty. To bolo hlavnou myšlienkou, lebo nás všetkých čaká neistá cesta životom,“ uzavrel hlavný organizátor.