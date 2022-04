Dobrovoľníci zbierajú peniaze na záchranu pýchy Dunaja: Pred zošrotovaním lodí ratuje aj múzeum dopravy!

Podarí sa zachrániť aspoň jeden legendárny kúsok? Nový Čas pred tromi týždňami informoval o tom, že tri lode typu Meteor, ktoré boli kedysi pýchou Dunaja, sa chystá ich majiteľ, spoločnosť LOD, poslať do šrotu.

Do bitky o záchranu však vstúpil ďalší silný hráč - Slovenské technické múzeum (STM).

Ešte nedávno brázdili tok Dunaja, teraz im hrozí zničenie. Spoločnosť SPaP-LOD kedysi prevádzkovala tri kusy „rakiet“: Meteor III-Myjava, IV-Modra, V-Bratislava. Pred troma týždňami však oznámili, že sa ich chystajú poslať na druhý svet. V zahraničí pritom k starým výletným lodiam pristupujú citlivejšie a robia z nich napríklad plávajúce reštaurácie.

Na túto informáciu okamžite zareagovali nadšenci, ktorí založili fond na záchranu aspoň jednej z lodí, ktorá kedysi premávala z Bratislavy do Viedne či Budapešti. Jedným z nich bol aj Miloš Beladič (50), ktorý stojí za Iniciatívou Zachráňme loď Meteor. „Termín zošrotovania prvej lode je 10. máj. Podarilo sa nám vyzbierať nejaké peniaze, no nie je to ani 10 percent z toho, čo by sme potrebovali na záchranu lode,“ prezradil Novému Času.

Môže byť exponát

Nadšenec však svoje úsilie nevzdal, a rozhodol sa s pomocou osloviť Slovenské technické múzeum aj ministerstvo kultúry. A spravil dobre. Múzeum dopravy v Bratislave, ktoré je pobočkou STM, sa rozhodlo vložiť sa do celej situácie. Múzeum aktuálne spravuje podobné plavidlá, napríklad remorkér Šturec a Zvolen.

„Nakontaktovali sme sa na spoločnosť LOD. Podporili sme aj iniciatívu na zachovanie lodí. Boli by sme radi, keby sa nám podarilo majiteľa presvedčiť, aby v mene historického zachovania lode zľavil zo svojich finančných požiadaviek,“ povedal Ľuboš Krajíček, riaditeľ STM - Múzea dopravy. Bez finančnej pomoci ministerstva kultúry totiž podľa neho nie je možné loď odkúpiť za cenu, ktorú majiteľ požaduje. Nový Čas teda oslovil aj samotné ministerstvo, to sa však k možnej investícii do uzávierky nevyjadrilo.

