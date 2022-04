Napodobenina vzácnej relikvie v katedrále na východe: V Prešove vystavujú kópiu Turínskeho plátna!

Cenný kúsok má svoju vernú kópiu! V gréckokatolíckej Katedrále Jána Krstiteľa v Prešove majú napodobeninu Turínskeho plátna, do ktorého podľa veriacich zabalili Ježiša Krista potom, ako jeho telo zložili z kríža. Originál sa pritom nachádza v Taliansku a vystavujú ho len raz za 25 rokov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V prešovskom chráme je kópia plátna vystavená na čestnom mieste už 19 rokov.V tom čase existovali len štyri kópie Turínskeho plátna. Dostali sme ho na revanš za vystúpenie zboru našich bohoslovcov v Taliansku, ktoré sa im veľmi páčilo,“ vraví hovorca gréckokatolíckeho arcibiskupstva Michal Pavlišinovič. A hneď aj vyratúva, kde sa vlastne kópie nachádzajú: „Jedna je v Turíne, ďalšia putovala do Jeruzalema, tretia do Prešova a štvrtá do Vilniusu v Litve.“

Kúsok s certifikátom

Pavlišinovič vysvetľuje, že ide o ľanovú plachtu, ktorá je zarámovaná vo veľkom ráme za sklom. „Nepotrebuje špeciálnu starostlivosť. Stačí, že plátno je chránené od vonkajšieho vplyvu. Na plátne sú napríklad aj znaky po požiari a jeho následnom hasení v 16. storočí,“ ozrejmil hovorca detaily cenného predmetu. Plátno má rozmery 4,7 x 1,11 metra. Vidno na ňom odtlačky ľudskej postavy.

V Prešove majú k plátnu certifikát od spoločnosti, ktorá spolupracuje s Turínskou bazilikou, kde je uložený originál, že ide o vernú kópiu. Veriaci ho obdivujú po celý rok. Na Veľkú noc však už tradične púta najväčšiu pozornosť. Iným prípadom je originál v Taliansku, ktorý je vystavovaný len raz za štvrťstoročie.

Turínske plátno

Podľa tradície bolo do neho zahalené telo Ježiša Krista po sňatí z kríža. Je jednou z hlavných kresťanských relikvií. Podľa veriacich sa na záhadnej látke objavuje odtlačok Kristovho tela a krv z rán, ktoré utŕžil pri bičovaní, mučení a ukrižovaní. O jeho autenticite však dodnes panujú spory. Originálne plátno je uložené v Turínskom dóme v Taliansku, ktorý je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Názov plátna je odvodený od talianskeho mesta Turín, kde je táto relikvia uchovávaná od roku 1578.