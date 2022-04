Ostrá kritika učiteľov na zrušenie polročných prázdnin: Riešiť treba dôležitejšie veci!

Školstvo má oveľa dôležitejšie veci na riešenie ako rušenie polročných prázdnin.

Zhodli sa na tom vo svojich odpovediach pre agentúru SITA predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek a viceprezidentka Slovenskej komory učiteľov (SKU) Soňa Puterková. Viceprezidentka zároveň podotkla, že v prípade návrhu sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) zapíše do myslí detí ako ten, ktorý im zrušil prázdniny.

Z návrhu novely vyhlášky rezortu školstva o podrobnostiach o organizácii školského roka na školách v pripomienkovom konaní totiž vyplýva, že polročné prázdniny, ktoré trvajú jeden deň, by sa mali od školského roka 2022/2023 zrušiť. Ministerstvo v predloženej správe argumentuje, že aplikačná prax ukázala, že polročné prázdniny nepostačujú na regeneráciu a javia sa ako problematické, či už pre zamestnancov škôl alebo pre rodičov.

V komore učiteľov sú podľa Puterkovej prekvapení návrhom ministerstva na zrušenie polročných prázdnin. Očakávali, že návrh bude ministerstvo vopred konzultovať s pedagogickou verejnosťou. „Nerozumieme odôvodneniu ministerstva, pretože ak polročné prázdniny nepostačujú na regeneráciu žiakov, potom je ich zrušenie nelogicky presne opačným krokom. Myslím si, že polročné prázdniny sú pre žiakov skôr akýmsi výdychom za náročným ukončením polroka,“ zhodnotila viceprezidentka.

Problém nevidí ani u zamestnancov škôl, keďže majú dostatok inej práce aj bez školského vyučovania, čoho by si mali byť riaditelia škôl vedomí a umožniť im pracovať. Za jediný relevantný argument z odôvodnenia ministerstva považuje záujem rodičov, ktorí si nedokážu zabezpečiť na tento deň opatrovanie detí. Rozumie tomu v kontexte ich skúsenosti z posledných dvoch rokov pandémie, ktoré boli pre nich organizačne mimoriadne náročné.

Poukázala však na to, že v čase normálnej školskej dochádzky, ani tento argument neobstojí. Puterková uzavrela, že sú pripravení o tomto návrhu diskutovať aj v širších súvislostiach, no v porovnaní s aktuálnymi aj dlhodobými väčšími problémami pokladajú zaoberanie sa touto otázkou za „mrhanie časom a energiou“ odborníkov v rezorte.

Ondek rozhodnutie zrušiť polročné prázdniny vníma rozpačito, pretože v školstve sú podľa neho oveľa dôležitejšie veci na riešenie. Poukázal na to, že polročné prázdniny majú nielen svoje historické pozadie a ide o isté predelenie prvého a druhého polroka. Navyše voľno nebolo spravidla v strede týždňa, ale predlžovalo víkend. Práve preto si nemyslí, že by s polročnými prázdninami mali problém pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci alebo rodičia. Dodal, že do skráteného medzirezortného pripomienkového konania, ktoré trvá do 25. apríla, sa chcú zapojiť.