Pohonné hmoty sa zdražujú, zmení sa aj cena cestovných lístkov na MHD? Zvolen v tom má jasno

O zvyšovaní cien cestovného v mestskej hromadnej doprave (MHD) pre rastúce ceny pohonných hmôt mesto Zvolen neuvažuje. Pre TASR to potvrdil jeho hovorca Martin Svatuška.

Pripomenul, že je to aj pre neustále klesajúci počet ľudí cestujúcich verejnou dopravou. Zvýšenie cestovného by mohlo podľa neho ešte viac umocniť tento trend. „Naopak, veríme, že rastúce ceny pohonných hmôt môžu prispieť k prehodnoteniu spôsobu individuálnej dopravy,“ spomenul. Doplnil, že časť cestujúcej verejnosti by sa tak mohla vrátiť do autobusov MHD.

Mesto Zvolen tarifnými podmienkami určuje maximálne ceny cestovného v mestskej hromadnej doprave. Tá je v prevádzke na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme. Uzatvorili ju mesto Zvolen a dopravca Slovenská autobusová doprava Zvolen. Podľa materiálu, ktorý TASR poskytol Svatuška, cena základného cestovného lístka zaplateného v hotovosti je 0,60 eura. Ak si ho však cestujúci kúpi prostredníctvom dopravnej karty, zaplatí 0,50 eura. Takýto cestovný lístok platí na jednu cestu od nástupu po výstup z vozidla.

Hovorca ďalej poznamenal, že okrem toho je k dispozícii aj možnosť zakúpenia prestupového časového lístka za päť centov. Ten platí po dobu 45 minút, keď cestujúci nastúpil do autobusu. Podmienkou je však úhrada dopravnou kartou. Okrem základných cestovných lístkov môžu ľudia cestovať vo zvolenskej MHD aj s viacerými zľavami.