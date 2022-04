Dedinčania pili vodu kontaminovanú hnojom z farmy: Hrozné, čo im to spôsobilo! Reakcia majiteľa statku

Stovky obyvateľov obce Dlhé Stráže trápili vážne zdravotné problémy. Niekoľko z nich dokonca skončili v nemocnici. Konečne sa podarilo odhaliť, čo ľudom spôsobovalo muky. Pitná voda v okrese Levoča bola kontaminovaná skládkou hnoja v miestnom hospodárskom dvore, na ktorom chovajú ovce.

“Práve maštaľný hnoj neskladovali vhodným spôsobom. Slovenská inšpekcia životného prostredia pôvodcovi uložila opatrenia spočívajúce v odstránení maštaľného hnoja, ktorý kontaminuje vodný tok a následne aj zdroj pitnej vody,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo pre RTVS.

Majiteľ hospodárskeho dvora priznáva chybu a vzniknutej situácie mu je ľúto. Momentálne zjednáva nápravu a vypratáva hnoj z dvora. Za problémy podľa neho môže nešťastná poloha farmy. Nachádza sa na kopci za obcou.

„Prišiel veľký dážď, napršalo 30 milimetrov. V potoku sa objavili nejaké zvyšky hnedej tekutiny. Po bývalom hnojisku vytiekla tekutina, močovka. Je to nešťastie, čo sa stalo. Nebudeme skladovať hnoj na tomto dvore. Musíme to voziť to niekde preč,“ vysvetlil majiteľ poľnohospodárskej farmy Peter Hradiský.