Drsný vzhľad a láskavé srdce: Levočskí motorkári darovali neuveriteľné množstvo krvi! Krásny odkaz

Motorkári z levočského klubu Nordic Eagles prišli vo štvrtok do Nemocnice AGEL Levoča darovať krv.

Transfúziologické oddelenie privítalo hojnú účasť darcov rôznych motorkárskych klubov a priateľov aj z iných miest. Informuje o tom hovorkyňa Nemocnice AGEL Levoča Martina Pavliková. Cieľom podujatia je poukázať na dôležitosť darovania krvi najmä v tomto období, keď pre motorkárov začína sezóna.

"Levočskej nemocnici darovali krv levočskí motorkári, ich priatelia a priaznivci. Dokopy od nich pritieklo 15 500 ml krvi," informuje Pavlíková. Na darovanie krvi sa podujalo 34 darcov, z ktorých boli pre krvný obraz vyradení iba traja. „Chceli by sme sa poďakovať najmä levočskému klubu motorkárov Nordic Eagles, ktorí nás podporili a prišli s množstvom svojich členov a priateľov z radov motorkárov. Niektorí darovali krv po prvýkrát. O to viac si vážime ich odvahu a dobrý skutok za to, že prispeli svojou kvapkou, “ hovorí primár Hematologicko-transfúziologického oddelenia MUDr. Rastislav Osif.

„Krvi nie je nikdy dosť a niektorí motorkárski darcovia u nás neboli po prvýkrát. V minulom roku sme sa zapojili do projektu „Som tvoja krv, zachránim ti život“, ktorý bol spustený aj v iných nemocniciach siete AGEL. Cieľom bolo poukázať na dôležitosť darovania krvi a v tomto období aj na zraniteľnosť „prilbovaných“ účastníkov cestnej premávky, ktorí sú jej neodmysliteľnou súčasťou. Sme nesmierne radi, že sa túto pomaly už adíciu podarilo udržať a motorkári prišli darovať krv opäť. Ostatní záujemcovia môžu prísť na oddelenie darovať krv pravidelne v utorky a štvrtky od 7.00 hod., “ dodáva primár oddelenia.

„Začiatok motorkárskej sezóny je výborná príležitosť pre darovanie krvi. Cítime sa ako zraniteľná skupina, čo sa týka účastníkov cestnej premávky, a preto sme sa opätovne rozhodli darovať krv. Dnes sme privítali nielen členov nášho klubu, ale aj ďalších priateľov z iných klubov z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Kežmarku a Ružomberka. Každý dostane tematické tričko a neskôr všetkých privítame v priestoroch našej klubovne s občerstvením. Sme radi, že sme mohli dobrým skutkom privítať jar, veľkonočné sviatky a motorkársku sezónu,“ hovorí Martin Soják, prezident levočského motorkárskeho klubu Nordic Eagles.