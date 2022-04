Policajná naháňačka dopadla úspešne: Obvinený Ukrajinec čelí 10 rokom na tvrdo!

Vyšetrovateľ obvinil 29-ročného Ukrajinca, ktorý sa pokúšal v stredu 13. apríla utiecť pred políciou aj s 15 cudzincami v aute.

Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová, mužovi obvinenému z trestného činu prevádzačstva hrozí v prípade dokázania viny väzenie na sedem až 10 rokov. Vyšetrovateľ zároveň spracoval pre prokurátora návrh na väzobné stíhanie Ukrajinca.

Obvinený viezol v aute 14 občanov Sýrie a jedného Afganca. Utečencov policajti umiestnili do útvaru policajného zaistenia pre cudzincov do času, kým rozhodnú o ďalších krokoch. V aute bolo aj dieťa bez sprievodu, ktoré preto umiestnili do detského domova.

Polícia prijala v stredu informáciu o vozidle Citroën Jumper, ktoré z Maďarska na Slovensko preváža nelegálnych migrantov. Hliadky dopravných policajtov toto vozidlo spozorovali krátko pred 12:00 na diaľnici D2 v úseku zhruba 10 kilometrov pred hraničným priechodom s Českou republikou.

Policajti začali vozidlo prenasledovať, avšak vodič na opakované výzvy k zastaveniu nereagoval. V úteku pokračoval smerom k hraniciam s Českou republikou. Následne muž vyskočil z auta, ktoré narazilo do policajného vozidla a poškodilo ho. Vodič pokračoval v úteku do lesa. Policajti vystrelili niekoľko varovných výstrelov, ani na tie však muž nereagoval a pokračoval v úteku. Malackí policajti ho nakoniec zadržali v lese.