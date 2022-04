Vodiči, zbystrite: D1 bude čiastočne uzavretá! Obmedzenia budú trvať mesiace

V najbližších dňoch dôjde na slovenských cestách k viacerým obmedzeniam. Upozorňuje na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku mosta pri Ladcoch.

Úplne sa uzavrie rýchlostná cesta R3 medzi Oravským Podzámkom a Sedliackou Dubovou. Čiastočne sa uzavrie tiež cesta I/9 v úseku mosta nad potokom Drietomica. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Diaľnica D1 v úseku mosta pri Ladcoch sa uzavrie pre výmenu mostných záverov na diaľničnom moste. Obmedzenie bude trvať od 23. apríla 8.00 h do 23. júna 18.00 h. "Práce budú prebiehať v dvoch etapách. V prvom štádiu budú realizované v pravom jazdnom pruhu a v odstavnom pruhu súčasne v ľavom a pravom jazdnom páse. V druhej etape budú práce prebiehať v ľavých jazdných pruhoch súčasne v ľavom a pravom jazdnom páse," uviedla hovorkyňa s tým, že doprava bude v oboch etapách vedená vo voľných jazdných pruhoch.

Vzhľadom na geodetické meranie mosta na R3 pri Oravskom Podzámku sa 24. apríla od 9.00 h do 19.00 h úplne uzavrie rýchlostná cesta R3 medzi Oravským Podzámkom a Sedliackou Dubovou. Obchádzková trasa bude viesť po ceste I/59. Pre opravu mosta NDS pristúpi k čiastočnej uzávere cesty I/9 v úseku mosta nad potokom Drietomica.

"Reparácia bude prebiehať v dvoch etapách, v prvej etape budú práce realizované na pravom jazdnom pruhu v smere do Trenčína a v druhej etape bude predmetom opráv ľavý jazdný pruh mosta v smere na Drietomu. Práce sa budú realizovať počas oboch etáp sedem dní v týždni, teda aj počas víkendov a štátnych sviatkov," uviedla Žgravčáková. O presnom termíne obmedzenia bude NDS informovať.. Doprava bude v úseku mosta vedená v jednom jazdnom pruhu a bude riadená svetelnou signalizáciou.

NDS tiež čiastočne uzavrie cestu I/16. Dôvodom je oprava mosta nad cestou III/3333 v Dvorníkoch. Uzávera sa začne 20. apríla o 7.00 h a potrvá do 7. septembra do 18.00 h. "Pracovať na oprave mosta budeme v dvoch etapách. Najskôr bude zriadené pracovisko v jazdnom pruhu smerom do Košíc a v druhom štádiu v jazdnom pruhu smerom do Rožňavy," priblížila hovorkyňa s tým, že obchádzka pôjde v oboch etapách striedavo vo voľnom jazdnom pruhu a bude riadená svetelnou signalizáciou.