Do národnej rady pribudne nový poslanec: V parlamente bude za stranu SaS

Novým poslancom Národnej rady (NR) SR v klube SaS bude Jozef Kanuščák. TASR o tom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák.

Kanuščák nastúpi do parlamentu po odchode Ondreja Dostála, ktorý sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti SR. Pôvodne mal do parlamentu prísť Ján Rudolf, no napokon si neuplatní mandát a ostane na poste predsedu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR.

"Kontinuita a odbornosť v SŠHR je v súvislosti s vojnou na Ukrajine pre nás kľúčovou podmienkou na rozdiel od mocenských bojov v koalícii. Ján Rudolf sa preto rozhodol, že si neuplatní mandát poslanca, ktorý mu vznikol po menovaní Ondreja Dostála do funkcie štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti," priblížil Šprlák. SaS tvrdí, že v aktuálnej situácii je prioritou stabilita vo vládnej koalícii, a preto ostane Rudolf na svojom poste.

Mandátu sa ujme Kanuščák, keďže nasledujúca náhradníčka Monika Kurian prijala pracovnú ponuku od OECD. "Ďakujeme jej však za jej nasadenie pre stranu, tvorbu programu a zápal pre liberálno-pravicové hodnoty," uviedol predseda SaS Richard Sulík.