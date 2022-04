V Bratislave otvorili ukrajinsko-slovenský komunitný dom, Viktória z Odesy: Dcéra ma prosila, aby sme ušli od sirén

Slávnostné otvorenie pohánkou a ryžou! Nové Mesto spustilo fungovanie ukrajinsko-slovenského komunitného domu.

Slúžiť bude ako kontaktné miesto pre Ukrajincov, ktorí na úteku pred vojnou našli dočasný domov v Bratislave. Mestská časť v rámci jeho činnosti spolupracuje s dobrovoľníkmi z OZ Sme spolu, ktoré združuje Ukrajincov žijúcich u nás. Jedným z nich je aj Viktória (37).

V komunitnom dome by mali ľudia z Ukrajiny nájsť všetky dôležité služby, či už potrebnú radu, informácie, ale tiež miesto, kde sa budú môcť stretávať, vymieňať si skúsenosti a tráviť spoločný čas. Zároveň bude priestorom, kde budú môcť tráviť čas ukrajinské mamičky s malými deťmi.

„Na Slovensko prichádzajú prevažne matky s deťmi. Tie staršie sa už spoznávajú s novými spolužiakmi v našich základných školách. Prijali sme od nich už viac ako stovku školopovinných dievčat a chlapcov z Ukrajiny. Pre tie menšie budú slúžiť práve priestory nášho komunitného centra – aby sa tu mohli so svojimi rovesníkmi zahrať, zabaviť, ale aj kde-čo nové naučiť,“ vysvetlil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Centrum neotvárali strihaním stuhy, ale pohánkou a ryžou.

Útek kvôli dieťaťu

Rozptýliť sa sem prišla aj Viktória z Odesy, ktorá je na Slovensku od konca marca. „Domy mojich susedov boli rozstrieľané a zničené, keď prišla do prístavu ruská loď. U nás to nebolo ešte také zlé ako inde,“ hovorí roztraseným hlasom. Napriek všetkému to bolí. „Mám dvanásťročnú dcéru Margaritu a kvôli nej som musela odísť,“ priznala.