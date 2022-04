Česko tlačí na koniec energií od Putina: Dokážeme sa odpojiť od ruskej ropy?

Zatiaľ čo sa Putin vyhráža platbami v rubľoch za suroviny, na európskej úrovni pokračujú snahy odpojiť sa aspoň od ruskej ropy.

Už týždne prebiehajú diskusie, do akej miery sa má Európa odpojiť od energetických surovín z Ruska, aby nefinancovala krviprelievanie na Ukrajine. Najnovší plán hovorí o tom, že po ruskom uhlí, ktorého odstavenie už lídri EÚ dohodli, prichádza na rad ropa. Otvorene o tom hovorí Česko, ktoré chce počas svojho predsedníctva Rady EÚ presadiť túto tému na celoeurópskej úrovni. Práve Slovensko však z Ruska berie takmer 100 % svojho objemu ropy. Ako sa na to pripravuje Slovensko?

Ropa - Slovnaft vie spracovať len ťažkú ropu

Podľa rezortu hospodárstva má Slovensko zabezpečené strategické zásoby ropy na 108 dní, pričom zo zákona musia byť na úrovni minimálne 90 dní. Ďalšie zásoby ropy majú aj Slovnaft a Transpetrol. „Ak by došlo k prerušeniu dodávok ropy z Ruska, minister hospodárstva Richard Sulík má písomný prísľub spoločnosti Slovnaft, že bude dovážať potrebnú ropu cez ropovod Adria,“ informoval rezort. Ten začína v ropnom termináli Omišajľ na chorvátskom ostrove Krk, kde sa vykladajú veľké ropné tankery.

V súčasnosti k nám ide cez ropovod Družba. Energetický analytik z poradenskej spoločnosti JPX Ján Pišta upozorňuje, že pokiaľ ide o ropu, Slovnaft by mal s úplným odstrihnutím problém. „Jeho technologické procesy sú nastavené len na spracovanie ťažkej ruskej ropy. Niektoré české rafinérie v minulosti svoje technológie upravili tak, že dokážu spracovať aj inú ropu ako ruskú, takže pre nich to bude menší problém. Ak by teda došlo k zastaveniu odberu ruskej ropy, musela by naša vláda nejako zabezpečiť, aby k nám ropovodom Adria tiekla ropa s veľmi podobným zložením, ako má terajšia ruská ropa,“ povedal pre Nový Čas Pišta.

Slovnaft, ktorý je kľúčovým spracovateľom ropy a jej premeny na palivá, hovorí, že už hľadá alternatívy. „Skupina MOL intenzívne pracuje na rôznych variantoch, vrátane testov alternatívnych rôp a ich zmesí. Musíme nájsť taký typ ropy, aby čo najlepšie vedel zapadnúť do technológií v rafinérii. Pritom nejde len o technológiu, ale aj produkty, aké vieme z danej alternatívy vyrobiť a či budú vyhovovať zákazníkom,“ vysvetľuje hovorca Slovnaftu Anton Molnár. V EÚ je vyšší dopyt po nafte ako po benzíne, spotrebuje sa jej až trikrát viac.

„Preto aj európske rafi nérie vrátane Slovnaftu spracovávajú taký typ ropy, z ktorej vedia vyrobiť viac nafty. Každá zmena, ktorú urobíme, ovplyvní nielen našu prevádzku, ale aj výsledné produkty,“ vraví Molnár. Slovensko je v produkcii palív sebestačné a Slovnaft dokáže zásobovať aj okolité krajiny. Preverujú tiež, aké investície sú potrebné na prechod na alternatívne ropy, no je isté, že pôjde o stovky miliónov eur a bude to trvať dlho. Navyše, kvalitatívne iná zmes ropy by mala vplyv aj na bezpečnosť prevádzkovania rafinérie, hrozí podľa nich zvýšená poruchovosť.