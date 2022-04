Výrazná zmena počasia počas veľkonočných sviatkov: Čaká nás ochladenie, rátať treba aj s týmto

Počas veľkonočných sviatkov čaká Slovensko ochladenie. Zásadná zmena sa očakáva v piatok (15. 4.), chladnejšie počasie pretrvá aj počas víkendu. Rátať treba s oblačnosťou a s dažďom.

Uviedol to meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Andrej Kozák v rámci prognózy počasia. Vo štvrtok (14. 4.) sa podľa slov Kozáka začne aktuálna situácia v počasí meniť. Teploty by sa mali naďalej pohybovať od 17 do 22 stupňov Celzia. "Postupovať však bude do strednej Európy studený front zo severu, dostane sa nad Nemecko, Česko a Poľsko. Neovplyvní nás zrážkami, ale oblačnosťou," ozrejmil.

Zrážky pribudnú až v piatok nadránom, kedy má studený front prechádzať cez naše územie. "Príde k dosť výraznej zmene v počasí. Bude oblačné až zamračené, na mnohých miestach treba počítať s dažďom, prehánkami, pričom postupne začne snežiť na hrebeňoch Tatier," priblížil meteorológ s tým, že teploty ostanú pomerne vysoké, a to od 12 až 13 stupňov Celzia na severe Slovenska do 20 stupňov na juhu.

Sobota (16. 4.) má byť chladnejšia, teploty by mali vystúpiť len na úroveň deviatich až 14 stupňov Celzia, na severe od troch do ôsmich stupňov Celzia. "Bude prevládať premenlivá až veľká oblačnosť v severnej polovici," podotkol Kozák. Rátať treba so zrážkami. Snehové prehánky sa môžu vyskytnúť vo vyšších polohách od 1400 až 1500 metrov, v oblasti Kysúc a Oravy aj od 700 či 800 metrov.

V nedeľu (17. 4.) predpokladá meteorológ SHMÚ postupné zlepšovanie. "Bude podstatne menej oblačnosti, hlavne v západnej polovici územia. Na severe a východe ešte v nedeľu treba počítať s premenlivou oblačnosťou, lokálnymi prehánkami," doplnil. Naďalej má byť chladno, len do 12 stupňov Celzia, na severe približne päť stupňov Celzia.

Podobne by mal po teplotnej stránke vyzerať aj pondelok (18. 4.). Naďalej sa ráta s premenlivou oblačnosťou, na severe s prehánkami, vo vyšších polohách aj snehovými.