Neblahý vplyv pandémie na naše zdravie: Alarmujúce zistenia! Najviac ohrozené sú deti

Tretina oslovených trpí nadváhou a celkovo 41 percent ľudí v prieskume priznalo, že počas uplynulých dvoch rokov pribrali.

Vyplýva to z prieskumu VšZP, ktorý vypracovala spoločnosť 2muse. Zapojilo sa do neho 617 rodičov detí vo veku šesť – 18 rokov. Pandémia mala za následok aj prírastok na váhe najmä u detí vo veku deväť až 11 rokov. O výsledkoch prieskumu informovala Ivana Štefúnová z Oddelenie komunikácie VšZP.

Nárast hmotnosti počas obdobia pandémie potvrdila aj hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast Elena Prokopová. Odborníčka priblížila, že pri návrate detí do ambulancií na preventívne prehliadky, zaznamenali výrazný nárast počtu detí so zvýšenou hmotnosťou, zvýšil sa výskyt detí s chybným držaním tela, skoliózou, s poruchami zraku. Evidovali tiež väčší počet detí s hraničným alebo zvýšeným tlakom krvi či zvýšenými hodnotami hladiny cholesterolu v krvnom sére. Podľa lekárky sa zmenili aj stravovacie návyky detí, a to k horšiemu, keďže deti mali počas pobytu doma voľný prístup do chladničky, k sladkostiam, k sladeným nápojom.

Štefúnová poukázala na to, že pri sumárnom hodnotení životného štýlu sa o ňom pozitívne vyjadrilo 22 percent respondentov. Prieskum potvrdil aj to, že správanie a zdravie detí je výrazne ovplyvnené rodičmi, ich správaním a postojmi. Pokiaľ majú rodičia váhu pod kontrolou, darí sa udržiavať optimálnu hmotnosť aj ich deťom. Z opýtaných sa však zdravo stravujú dvaja z desiatich, pričom deti sú na tom ešte o niečo horšie.