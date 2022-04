Návštevníci si na tradičných veľkonočných trhoch prídu na svoje: V ponuke aj pštrosie vajce!

Privyrobia si, ale vyžiť sa z toho dá len ťažko. Po dvojročnej prestávke pre pandémiu koronavírusu sa v týchto dňoch konajú v Banskej Bystrici tradičné veľkonočné trhy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Súčasťou sú aj stánky s ľudovoumeleckými výrobkami, ktoré vytvorili šikovné ruky remeselníkov. Na trhoch nájdu návštevníci kraslice, prútené korbáče, kvetinové ikebany a iný veľkonočný sortiment, ale aj medovníky, medovinu či lokše. Domáci výrobcovia nám prezradili, že po pandémii majú síce viac zákazníkov, no zo zárobku z predaja na trhoch vyžijú veľmi ťažko.

Vlastnoručne zdobené kraslice

Pracovníčka železníc Danica (55) si kvôli jarmoku zobrala dovolenku. „Ponúkam vlastnoručne vyrobené kraslice, korbáče, narcisy či maňušky z mojej záhrady. Všetky si vyrábam sama, pracujem na tom celý rok. Je to moje hobby, vyžiť sa z toho nedá,“ prezradila Danica, ktorá eviduje tento rok veľký záujem o svoje veľkonočné výrobky. „Chodia sem relaxovať a pri tom si kúpia jedno, dve, tri vajíčka. Najviac idú na dračku slepačie vajíčka, zdobené madeirovou technikou a voskom. Tie predávam po 3 eurá, veľké pštrosie za 50 eur, lebo len vajíčko stojí 15 eur, no aj to sa zdá ľuďom veľa,“ doplnila šikovná remeselníčka s tým, že polovica zárobku z trhov sú len jej náklady a zvyšok je iba na prilepšenie. „Šetrím si na prerábku bytu, prípadne si nasporím a pôjdem na dovolenku,“ prezradila Danica.

Vence a košíčky od mamy

Róbert (43) pomáha s predajom vencov mame Alene (70), ktorá si takto privyrába k dôchodku. Predtým mali 21 rokov kvetinárstvo, a keď išla pani Alenka do penzie, začala so svojimi výrobkami chodiť po jarmokoch. „Nie je to na vyžitie, je to skôr na privyrobenie si k dôchodku. Za to môže mať mamina maximálne stravu na mesiac,“ objasnil Róbert s tým, že ľudia nevedia oceniť prácu a ručnú výrobu. Skôr ich výrobky odkukajú a potom si ich zmajstrujú doma. Podľa neho sa lepšie darí vencom z prírodných materiálov skôr na Vianoce alebo pred Dušičkami. „My to robíme viac pre radosť ľudí, čo ocenia najmä naši dlhoroční zákazníci,“ zakončil predavač.