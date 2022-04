Ladislava († 39) zavalila v areáli U. S. Steel kovová konštrukcia: Srdcervúci odkaz troch synov do neba

Stačil okamih a prišlo k nešťastiu, ktoré navždy poznačí život jednej rodiny.

Živnostník Ladislav († 39) zahynul v pondelok v areáli U. S. Steel, keď ho pri práci zavalila niekoľkotonová kovová konštrukcia. Utrpel veľmi vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol. Po šikovnom a pracovitom chlapovi, ktorý vo voľnom čase hrával v kapele, zostala utrápená vdova a traja synovia. Tí si chcú pamiatku svojho otca uctiť dojímavým spôsobom...

Ladislav († 39) žil s manželkou a troma synmi spokojný rodinný život v domčeku v Cejkove (okr. Trebišov). Stačil však jediný nešťastný okamih a všetko je preč. Manželka Lucia (37) má pred sebou najhoršiu úlohu - pripraviť svojej láske poslednú rozlúčku. Tá bude vo štvrtok. „Máme to veľmi ťažké a je to obrovská rana pre našu celú rodinu. Verím, že to zvládneme,“ povedala Lucia s plačom.

Po nebohom zváračovi zostali traja synovia - Ladislav (17), Dávid (14) a Samuel (11), ktorí hrajú futbal za svoju obec. Okrem neho však mali aj ďalší koníček, v ktorom ich podporoval aj nebohý tatino. „Spolu s otcom, naším bratrancom a kamarátom hrávame aj v kapele Laďo Band. Otec sa vo voľnom čase o muziku odmalička zaujímal a bol klávesákom. Veľmi nám bude chýbať,“ povedal nešťastný syn Ladislav.

Tatina si chcú dojímavo uctiť. „Určite mu zahráme niečo pekné, ale čo vieme sľúbiť, odvďačíme sa mu za jeho pomoc a výchovu tak, aby bol na nás hrdý, že nás čosi naučil a nestratili sme sa v živote. Verím, že na jeho počesť strelíme aj veľa gólov,“ dodali.