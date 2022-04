Štefan, obvinený z vraždy manželky Agáty († 39), ostáva vo väzbe: Tajuplný návrat do domu hrôzy!

Stále nevedia, kde je jej telo! Od zmiznutia krásnej mamičky Agáty († 39) z Budče (okr. Zvolen) uplynul už viac ako mesiac.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Z jej vraždy polícia obvinila manžela Štefana (46). Toho vzal sudca Okresného súdu Zvolen do väzby, proti ktorej sa však odvolal. Krajský súd ho však na slobodu neprepustil. Včera sa dokonca v sprievode polície objavil na mieste činu. Čo v dome hrôzy v Budči robil?

Obyvatelia Budče (okr. Zvolen) sa stále nevedia spamätať z brutálnej vraždy mamičky malej Vanesky (7). Tú podľa mužov zákona brutálnym spôsobom zavraždil v ich dome manžel Štefan (46). Motívom mala byť jeho žiarlivosť. Práve Štefan nahlásil polícii jej nezvestnosť, ale až dva dni po jej zmiznutí.

Mužom zákona sa to hneď zdalo podozrivé. Prehľadali dom, zaistili stopy a po vyhodnotení dôkazov ho obvinili z vraždy a vzali do väzby. Proti väzbe sa však odvolal, a tak o verdikte, či pôjde na slobodu, alebo zostane za mrežami, včera rozhodol Krajský súd v Banskej Bystrici. „Sťažnosť obvineného proti vzatiu do väzby bola zamietnutá,“ uviedol hovorca súdu Vladimír Černota.

Kým sudca rozhodoval o obvinenom, v jeho rodinnom dome v Budči bolo rušno. Na mieste sa od skorého rána nachádzali policajti a vyšetrovatelia, Štefanov advokát a dokonca aj samotný obvinený. V prípade nie je zatiaľ žiadny posun a Agáta je stále evidovaná ako nezvestná. „Telo ženy nebolo doposiaľ nájdené, ale vyšetrovateľ na prípade intenzívne pracuje a vykonáva všetky potrebné procesné úkony, ako aj úkony smerujúce k vypátraniu nezvestnej osoby,“ informovala hovorkyňa banskobystrickej polície Mária Faltániová.

Štefan sa mal k vražde manželky na súde priznať. Vypovedal, že sa s Agátou pohádali pre jej neveru. Následne ju mal zaškrtiť a jej telo rozrezať najprv nožom, potom elektrickou pílou. Časti tela mal dať do vedier a na druhý deň povyhadzovať z auta po rôznych miestach.