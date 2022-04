Kotleba sa nechce vzdať poslaneckého fleku: Budú ho musieť z NR SR vyhodiť?! Jasný odkaz právnika

Vyhodíte ho dvermi, no bude sa chcieť vrátiť oknom. Šéfa extrémistickej ĽSNS Mariana Kotlebu (45) po odsúdení Najvyšším súdom SR pre sympatie k neonacizmu najviac bolí strata poslaneckého fleku.

V parlamente podľa zákona končí pre úmyselne spáchaný trestný čin, no Kotleba sa jasne písanú Ústavu SR snaží otočiť vo svoj prospech. Právnik mu však odkazuje, že so snahou udržať si miesto v parlamente len tak neuspeje.

Najvyšší súd odsúdil šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu v kauze rozdávania šekov v hodnote 1 488 € na podmienečný šesťmesačný trest odňatia slobody, pričom skúšobná doba je jeden a pol roka. Kotleba však najnovšie vyrukoval s tým, že miesto poslanca s platom okolo 5 000 € si chce uplatňovať aj naďalej.

„Ak je trest podmienečne odložený, tak účinok trestu v podobe straty mandátu poslanca NR SR nenastáva, mandát nepadá, čiže poslancovi ostáva,“ tvrdí Kotleba. Presviedča tiež, že mu nebol dokázaný úmysel spáchať niečo protizákonné, a to ho podľa neho oprávňuje pokračovať v práci poslanca.

Jasný úmysel

Keď sa pozrieme na to, čo hovorí Ústava SR, Kotleba si realitu podľa experta prispôsobuje tak, aby to vychádzalo v jeho prospech. Ústavný právnik Vincent Bujňák je presvedčený, že situácia je jednoznačná a Kotleba už poslancom nie je. „Ak je poslanec právoplatne odsúdený za akýkoľvek úmyselný trestný čin, potom jeho mandát zaniká, a to bez ohľadu na výmeru alebo druh trestu,“ povedal Novému Času.

„Podľa zverejnených informácií bol poslanec právoplatne odsúdený práve za úmyselný trestný čin,“ vraví Bujňák. Najvyšší súd totiž v odôvodnení konštatuje, že „obžalovaný konal v priamom úmysle“. Bujňák sa nazdáva, že predseda parlamentu bude pri Kotlebovi postupovať tak ako jeho predchodca v roku 2019, keď súd odsúdil Kotlebovho bývalého parťáka Milana Mazureka za rasizmus. Vtedy stratil mandát dňom vyhlásenia rozsudku.