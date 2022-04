Najväčšie kresťanské sviatky roka zmenili názov: Takto sa volajú po novom!

V názvoch veľkonočných sviatkov počas Svätého týždňa došlo k úpravám. Tie sú dôsledkom snahy o väčšiu vernosť latinskému originálu - použité názvy v novom vydaní Rímskeho misálu sú bližšie výrazom, ktoré má originálny Missale Romanum. Pre TASR to uviedol hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.

Zmenou prešlo aj označenie Veľký týždeň, ktorý nahradil Svätý týždeň. Nové vydanie Rímskeho misálu, čiže základnej liturgickej knihy, ktorá sa používa pri slávení rímskokatolíckych bohoslužieb, vstúpilo do platnosti 1. januára. Slovenské vydanie Rímského misála uvádza názvy sviatkov po novom. Namiesto Kvetnej nedele sa používa názov Palmová nedeľa. Zelený štvrtok bude po novom niesť názov Štvrtok svätého týždňa, Veľký piatok zas Piatok utrpenia Pána. Kramara priblížil že z Bielej soboty sa stáva Svätá sobota, Veľkonočná nedeľa sa zmenila na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania. Pomenovanie Veľkonočný pondelok sa zmenilo podľa Rímskeho misálu na Pondelok vo veľkonočnej oktáve.

"Neznamená to, že zaužívané výrazy v slovenskom jazyku treba pokladať za nesprávne: vo vydaní misála pre anglicky hovoriaci svet nie je Maundy Thursday alebo Good Friday, ale Holy Thursday a Friday of the Passion of the Lord, pretože takto je to bližšie latinskému originálu," povedal Kramara. Podobne je to podľa jeho slov aj s nemeckými výrazmi Gründonnerstag či Karfreitag.

Spomenuté tradičné vyjadrenia však podľa Kramara z toho dôvodu v bežnej komunikácii nestrácajú svoju platnosť, ani sa ich nik nesnaží odstrániť. "Napokon aj názvy uvedené v misáli v zátvorkách sú toho svedectvom. Kto chce hovoriť odborne presne, liturgicky exaktne, bude používať termíny z misála. Kňazom takéto vyjadrovanie, samozrejme, prináleží," doplnil Kramara. Ako dodal, cieľom však nie je "vytlačiť" tradičné výrazy ako Zelený štvrtok z používania.

Viaceré farnosti o zmenách v názvoch svojich veriacich informovali počas Palmovej nedele (10. 4.). Farnosť sv. Jozefa Robotníka vo Svite uvádza, že tento rok sa budú pôvodné názvy dní ešte uvádzať v zátvorkách za novými názvami.