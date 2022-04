Prešovčan Artur absolvoval najnáročnejšiu pútnickú trasu do Compostely: Ako som za 44 dní prešiel 921 km!

Siahol až na dno svojich síl! Artur Beneš (58) z Prešova sa vybral na najznámejšie pútnické mesto Santiago de Compostela v Španielsku.

Z Tatier je vzdialené 3-tisíc kilometrov, no východniar do Chrámu sv. Jakuba putoval 44 dní a peši prešiel 921 km.Teraz prezradil, čo všetko počas jednej z najťažších pútnických trás nazvanej Camino del Norte zažil.

Artur, ktorý je v bežnom živote generálny riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, bol na 2 mesiace pútnikom. Išiel do Santiaga de Compostela a vybral si jednu z najdlhších a najťažších trás - Camino del Norte. Ide o severnú cestu, ktorá sa začína na hranici Španielska a Francúzka v mestečku Irún.

„Pôvodne som chcel na púť vyraziť aj s kamarátom Mirom v roku 2017. Okolnosti však boli proti. Cestu som napokon začal 21. septembra 2021. Prvé, čo som si zaobstaral, bol Credential, teda pútnický pas. Dostal som ho v kostole Santa Mária del Juncal, a keď mi dali prvú pečiatku, vychádzal som roztrasený ako z prvej úspešnej skúšky na vysokej škole,“ opísal svoj štart.

„Stal som sa oficiálne pútnikom. Hneď na prvej trase som však zablúdil. Namiesto 26 som prešiel 32 kilometrov a nastúpal som 1 000 výškových metrov. To všetko so 14-kilovým ruksakom, v ktorom som si myslel, že mám len to najnutnejšie. Krvou podliate ramená mi ukázali, že je tam toho veľa navyše. Na druhý deň som domov poslal viac ako 3 kg zbytočných vecí. Táto prvá etapa bola asi najťažšia,“ dodal.