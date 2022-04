Košický kraj ukázal obrovské srdce: Zo skladov vydali už 40 ton humanitárnej pomoci

Takmer 40 ton humanitárnej pomoci už vydal Košický samosprávny kraj (KSK) z dvoch skladov, ktoré v marci zradil v Košiciach a Michalovciach.

Vďaka darcom sklady zásobujú krajské zariadenia núdzového bývania, humanitárne stánky na hraničnom prechode s Ukrajinou Veľké Slemence alebo veľkokapacitné registračné centrum v Michalovciach, informoval v pondelok Úrad KSK. Zásoby pomoci zo skladov putujú aj cez Gréckokatolícku eparchiu Košice či Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, reformovanú kresťanskú cirkev v Ďurkove, rímskokatolícku Farnosť sv. Anny v obci Trstené pri Hornáde či komunitu Koinonia Ján Krstiteľ vo Vyšnom Klátove.

„Košický kraj stojí v pomoci vojnovým utečencom v prvej línii, na východe však pomáha aj množstvo cirkevných organizácií, farností a ďalších ľudí, ktorí ponúkajú utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny strechu nad hlavou. Aj týmto ľuďom, ktorí pomáhajú, poskytujeme zásoby z našich humanitárnych skladov. Väčšina z nich už vytvorila zázemie na ubytovanie, preto v tejto chvíli nie sú potrebné postele, matrace, obliečky či deky. Naopak, pretrváva záujem o potraviny a hygienické potreby,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Okrem obyvateľov z kraja prinášajú do krajských skladov humanitárnej pomoci dary aj súkromné firmy a podpora prichádza i spoza hraníc. Napríklad vďaka iniciatíve obyvateľov a podnikateľov z nemeckých miest Ravensburg a Baienfurt do skladu dorazilo 13 veľkých dodávok a jeden plný kamión s humanitárnou pomocou, ako aj finančná pomoc.

Sklad na Ostrovského 1 v Košiciach slúži denne od 8.00 do 20.00 h, sklad na Močarianskej 1 v Michalovciach je k dispozícii od pondelka do soboty od 10.00 do 18.00 h. Počas Veľkej noci budú obidva sklady zatvorené od piatka (15. 4.) do pondelka (18. 4.). O možnostiach pomoci sa môžu obyvatelia dozvedieť viac na webstránke ukrajinaksk.sk. Prepravcovia humanitárnej pomoci na Ukrajinu si tam môžu stiahnuť aj tlačivo, ktoré potrebujú na colnú deklaráciu pri prechode cez hranicu.