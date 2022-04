Vychytené výrobky šikovnej Slovenky: Andrea ušila XL výbavičku aj pre syna herca zo seriálu Hry o tróny

Obliekajú do nich hviezdne deti! Slovenka Andrea Pomšárová (28) z Turne (okr. Senec) šije vychytené výbavičky pre deti. Jej výrobky dokonca nosia potomkovia celebrít. Detské oblečenie vo veľkosti XL poslala aj synčekovi islandského siláka a herca Hafþóra Bjornssona, ktorý hral Horu vo svetoznámom seriáli Hra o tróny.

Keďže herca sledovala už dlho, vedela, že s partnerkou očakáva vysnívané bábo. Jedného dňa preto napísala jeho manželke Kelsey na instagram a potom neverila vlastným očiam!Napísala som, čomu sa venujeme, a že by nám bolo cťou, ak by sme mohli niečo vyrobiť aj pre ich malého syna,“ prezradila Andrea, ktorú promptná odpoveď priam šokovala.

„Odpísali, že ide o nádhernú prácu, a že by sa potešili. Ostala som úplne v šoku, že mi takáto svetoznáma osoba odpísala. Bola som práve u rodičov a otecko mi nechcel veriť,“ zasmiala sa Andrea. Potom si začali písať a riešiť, čo by chceli. Jediná podmienka bola prítomnosť horčicovej farby. „Nechala si vo všetkom poradiť, čo by bolo najlepšie pre malého. Všetko sme jej dokumentovali a posielali aj videá,“ dodáva šikovná Slovenka.

Keď bolo všetko hotové, zabalili to do dvoch veľkých balíkov a poslali poštou. „Balíky však stále nechodili, trvalo to už mesiac a hoci ma Kelsey uisťovala, že nevadí, keď to príde aj po narodení, bola som nervózna a ospravedlňovala som sa. Nakoniec sme poslali súkromnou spoločnosťou ešte jeden balík s výbavičkou a ten jej prišiel na druhý deň. O dva dni nato jej prišli aj ďalšie dva balíky poštou. Nakoniec toho teda mali strašne veľa,“ s úsmevom prezradila zručná mamina.

Šila aj pre Végha

Islandský herec nebol jej prvým celebritným zákazníkom. „Najskôr to bol Attila Végh. Moje výrobky sa objavili aj vo filme o ňom. Keď som sedela v kine a zrazu som to zbadala na plátne, chcela som kričať, že to som urobila ja,“ uviedla Andrea s tým, že sa šitiu nikdy nevenovala profesionálne - vyštudovala umeleckú školu.

„Keď som ostala na materskej, chcela som synčekovi ušiť niečo sama. Potom mi manžel povedal, že nech si to dám na sociálne siete, že možno sa to kamarátkam bude páčiť a zarobím niečo k materskej. Najskôr to šlo cestou pokus - omyl, šila som celé noci, keď synček spinkal,“ uzavrela svoje rozprávanie Andrea.