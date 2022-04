Do Fica sa pre informovanie o presune S-300 obul aj Heger: Slová, ktoré sa mu páčiť nebudú

Premiér strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico ohrozil vyzradením informácií o presune systému protivzdušnej obrany S-300 na Ukrajinu bezpečnosť vojakov a civilistov, ktorí sa na jeho presune podieľali.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) to povedal v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo. „Kompetentné orgány by sa na to mali pozrieť a konať v zmysle zákonov Slovenskej republiky. Každý by mal byť braný na zodpovednosť, ak ohrozí zákony SR,“ vyhlásil.

Fico vo svojom profile na sociálnej sieti minulý týždeň ešte pred oficiálnym oznámením zverejnil video, že Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Vo verejnom priestore sa diskutovalo, že šéf Smeru-SD mohol prezradiť utajovanú skutočnosť. „Celý deň dostávame info z hraníc s Ukrajinou o manévroch s vojenskou technikou. Máme vážne obavy, že Heger chce v Kyjeve oznámiť slovenský dar Ukrajine – S-300,“ napísal Robert Fico vo štvrtok 7. apríla večer na sociálnej sieti.

Heger tiež dnes počas tlačovej konferencie s belgickým premiérom Alexandrom De Croom povedal, ruská, respektíve sovietska technika, ktorú Slovensko používa, sa po agresii Ruskej federácie na Ukrajine stáva veľmi rizikovou. Štát preto rokuje so svojimi partnermi o zabezpečení vzdušného priestoru.

„Táto postsovietska technika nie je udržateľná bez ruských dodávok a, samozrejme, tie v tomto momente už ani nechceme. Verím v to, že rýchlo dospejeme k nejakému riešeniu, ktoré zabezpečí bojovými lietadlami náš vzdušný priestor,“ vyhlásil Heger. Dodal však, že o rokovaniach má aj konkrétne informácie, chcel však, aby ich predstavil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) po ich skončení.

SR používa stíhačky Mig-29, ktoré na letisku Sliač zabezpečujú technici z Ruska. Má to tak byť dovtedy, kým nedorazia americké stíhačky F-16.