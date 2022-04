Z Partizánskeho vypravili na Ukrajinu prvé auto s humanitárnou pomocou: Kam poputuje pomoc?

Z Partizánskeho vypravili prvú dodávku s humanitárnou pomocou pre ukrajinských občanov.

Zdravotnícke, hygienické i ďalšie potreby zakúpila samospráva z prostriedkov, ktoré združila od ľudí v Mestskom komunitnom fonde Spolu pre Partizánske.

"Ľudia na zbierku reagovali veľmi pozitívne. Podobne ako v prípade tornáda na Morave, sme v relatívne krátkom čase vyzbierali viac ako 5000 eur, ktoré sme pretavili do nákupu potrebných vecí pre mesto Chust v Zakarpatskej oblasti," uviedol pre TASR primátor Jozef Božik.

Chust, ktoré kedysi patrilo do územia bývalého Československa, partizánska samospráva podľa neho ešte pred vypuknutím vojny oslovila s ponukou partnerskej spolupráce s pozitívnou odozvou. "Zavolali sme preto do mesta, čo by potrebovali a vypravili tam prvú dodávku plnú materiálu. Išlo o obväzy, súpravy na podávanie infúzií, trvanlivé mlieko a potraviny, hygienické potreby, plienky či baterky," priblížil s tým, že samospráva ukrajinského mesta prosila Partizánske i o nepriestrelné vesty a helmy, ktoré však nemalo mesto k dispozícii.

Mesto bude s adresnou pomocou pokračovať, naďalej pomáha i Ukrajincom, ktorí našli útočisko v regióne, dodal Božik.