Po systéme S-300 je v hre ďalšia pomoc Kyjevu: Dáme nechcené migy Ukrajincom?

Bola to posledná pomoc?! Po tom, čo Slováci odovzdali Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300, nie je vylúčené, že v budúcnosti príde k ďalšej dodávke. Sú v hre aj slovenské migy?

Množstvo vášní rozpútalo tajné odovzdávanie systému protivzdušnej obrany S- 300 Ukrajine. Premiér Eduard Heger na stretnutí v Kyjeve prisľúbil, že naša spolupatričnosť bude pokračovať.Otázne je, čo z nášho arzenálu sme ešte ochotní obetovať. „To, čo sa deje na Ukrajine, treba odsúdiť a Ukrajincom pomôcť, aby sa vyčíňanie Ruska zastavilo,“ povedal.

Stíhačky MiG-29 podľa neho už na Slovensku dávno nemali byť. Ako tvrdí, Slovensko by ich teoreticky mohlo poslať na Ukrajinu, nemyslí si však, že je to momentálne v hre, odovzdanie S-300 bolo podľa neho v poriadku. „S-300 by budúci rok na Slovensku tak či tak skončil, pretože nebol zabezpečený servis a ani dodávky náhradných dielov. Súčasná ochrana prostredníctvom systému Patiot je oveľa účinnejšia,“ uviedol Mikulec pre TA3.

„Jednu z batérií systému Patriot si Slovensko bude môcť kúpiť,“ doplnil Boris Kollár v relácii Na telo s tým, že najprv ju budú na Slovensku obsluhovať vojaci NATO, následne ju môžeme získať „za zostatkovú cenu“. „Rokujeme s Ukrajinou o možnosti dodania húfnic Zuzana či o oprave poškodených bojových vozidiel,“ dodal pre RTVS šéf obrany Jaroslav Naď s tým, že v prípade húfnic by malo ísť o predaj.