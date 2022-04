Predbehne Smer už onedlho Pellegriniho Hlas? Čo považuje politológ za prudko reálnu možnosť

Osem strán v parlamente a súčasná koalícia v zjavnej menšine. Ak by sa parlamentné voľby uskutočnili už teraz, nasledovali by po nich zrejme veľmi náročné povolebné rokovania.

Ako ukázal aktuálny prieskum agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza, vo voľbách by zvíťazil opozičný Hlas so ziskom 19 % , za ním by nasledoval Smer (15,1 %) a na treťom mieste by skončila SaS (10,3 %).

Práve sulíkovci sú najväčším porazeným aktuálneho prieskumu, keďže za posledný mesiac stratili až 1,7 %. Za prvou trojkou nasledujú OĽaNO so ziskom 8,1 %, Sme rodina (7,5 %), o dve desatiny menej má Progresívne Slovensko a do parlamentu by sa dostali aj Republika (6,9 %) a KDH so ziskom 6,3 %.

Ak by takto dopadli reálne voľby, súčasná koalícia by neposkladala parlamentnú väčšinu ani v prípade, že by k sebe pribrala aj v súčasnosti mimoparlamentné strany KDH a Progresívne Slovensko. Aj v tejto konštelácii by takýto šesťčlenný blok disponoval len 74 poslaneckými kreslami, zvyšok by si podelili Hlas, Smer a Republika. Pred bránami parlamentu by v apríli podľa prieskumu zostali stáť ĽSNS (4,5 %), maďarská Aliancia (4,4 %), SNS (3,6 %), Za ľudí (2,5 %) aj Dobrá voľba so ziskom 1,9 %.

Smer už do leta Hlas nepredbehne

Radoslav Štefančík, politológ

Pred dvoma mesiacmi to vyzeralo tak, že Smer sa dotiahne na Hlas-SD, a to možno už do leta. Ale prišla vojna a celé sa to zmenilo, lebo sociálne témy išli do úzadia a vtedy sa rast Smeru zastavil. Pokiaľ sa spoločnosť nevráti k témam, ktoré ju kvária, ako sú nízke platy, vysoké ceny a podobne, tak by si mal Hlas udržať svoje vedúce postavenie. Čo sa týka možnej koalície Hlas, Smer a Republika, považujem ju za prudko reálnu.

Aj keď si myslím, že Peter Pellegrini to bude najprv hrať na spojenie napríklad s SaS. Sulíkovci na svojom sneme tiež nevylúčili spoluprácu s Hlasom. Hoci vo včerajšej diskusii šéf strany Sme rodina tiež jednoznačne nevylúčil spoluprácu so Smerom, myslím si, že hoci je Boris Kollár pragmatický politik, skôr by hľadal spojenectvá so súčasnými partnermi.