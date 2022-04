Vyhlásenie ministerky spravodlivosti hovorí za všetko: Prejdú kolíkovci do SaS?

Sloboda a solidarita sa zrejme čoskoro rozšíri o ďalšiu „prominentnú“ členku. O vstupe do strany hovorí ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Zo strany SaS, v ktorej poslaneckom klube momentálne pôsobí, podľa vlastných slov vždy cítila veľkú podporu. Budú jej krok nasledovať aj ďalší odídenci zo strany Za ľudí, s ktorými prešla pod krídla poslaneckého klubu SaS?

Kolíkovej stanovisko bolo mediálnym zlatým klincom víkendovej Republikovej rady SaS, na ktorej si strana mierne obmenila vedenie. Ministerka pred prekvapenými delegátmi oznámila, že ak bude mať strana o to záujem, je pripravená sa stať jej členkou. „V tejto vláde som prešla množstvom kríz, vládnych aj osobných. V každej kríze som cítila veľkú podporu SaS. Chcem prispieť k posilneniu tohto zväzku, a preto, ak bude záujem strany o bližšiu spoluprácu so mnou, som pripravená stať sa jej súčasťou,“ vyhlásila ministerka spravodlivosti.

Pýtali sme sa teda aj poslancov, ktorí ju nasledovali zo strany Za ľudí do poslaneckého klubu SaS, či zvažujú podobný krok ako Kolíková. „Neuvažujem nad tým, nakoľko zakladám regionálnu stranu Tím Kraj Nitra,“ zamietol podobné úvahy nitriansky starosta Marek Hattas.

Veľké nadšenie pre prípadný vstup do SaS nepanuje ani u ďalších odídencov od Veroniky Remišovej. „Pravdu povediac, trochu nás pani Kolíková prekvapila,“ povedal pre Nový Čas Vladimír Ledecký. On sám o takomto kroku zatiaľ neuvažoval a SaS ho na vstup ani neprehovárala. „Oni to berú tak, že keď chceš, poď k nám, keď nechceš, tak nie. Ja osobne som nad tým neuvažoval,“ hovorí Ledecký.