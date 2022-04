Slavo, Sami a Gregor mapujú najdlhšiu turistickú trasu „Via Slovakia“: 1800 km po Slovensku za 90 dní!

Chcú ukázať krásy Slovenska tak, ako sa doteraz nikomu nepodarilo! Slavomír (49), Sami (27) a Gregor (32) vyrazili pred týždňom z Bratislavy, aby zmapovali najdlhšiu cestu našou krajinou.

Via Slovaki , ktorú sa chystajú prejsť, má 1 800 kilometrov a jej plánovanie trvalo dlhé mesiace. Ak sa po ich stopách vydajú ďalší Slováci, spoznajú nielen historické a architektonické skvosty, ale aj päť hraničných trojmedzí. S čím sa museli doteraz na svojej ceste popasovať?!

Traja turistickí nadšenci sa stretli po prvý raz na Ceste Hrdinov SNP a neskôr spolu absolvovali aj ďalšie túry. Už vtedy Slávovi skrsla v hlave myšlienka urobiť niečo výnimočné. „Jedného krásneho večera som rozmýšľal, čo s načatým životom a napadlo mi, že by som chcel ísť okolo Slovenska. Volal som Gregorovi a pridal sa k nám aj Sami. Bez nich dvoch by sa to nedalo uskutočniť,“ začína rozprávanie otec myšlienky a dodáva, že ich spojila láska k prírode, k rodnej krajine aj trekovým pretekom. V januári začali plánovať, ako svoj sen - vytvorenie najdlhšej turistickej trasy - pretavia do reality. A nebolo to vôbec jednoduché.

Mesiace plánovania

Kým v Česku svoju najdlhšiu turistickú trasu už majú, tu sa o podobný kúsok ešte nikto nepokúsil. Takéto niečo sa podľa chalanov plánuje aj rok, oni to zvládli za pár mesiacov. Najdôležitejšie bolo cestovať naľahko, čo vyžaduje veľmi dôslednú prípravu. Podstatné boli spací vak, karimatka a stan.

„Na oblečenie máme po dve tričká s krátkym a dlhým rukávom, legíny, kraťasy, nepremokavé nohavice a bundu. A každý po jednom páre nepremokavých ponožiek, čo oceňujeme najviac. Máme totiž obyčajné sieťkované tenisky, zastávame heslo, že čo natečie, to vytečie. A, samozrejme, palice a pevné batohy. Bez vody a jedla máme každý do 9 kilogramov na jedného na tri mesiace,“ vysvetľuje Slávo.