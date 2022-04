Šikovný východniar chce nakresliť všetky pravoslávne chrámy na Slovensku: Sledujte tie krásne diela!

Hoci východniar Matúš Rošič (29) pracuje v logistike, svoje výtvarné nadanie v sebe nezaprie. Šikovný umelec zo Sniny miluje najmä stvárňovanie pravoslávnych chrámov a dal si záväzok, že namaľuje všetky, ktoré na Slovensku stoja. Výtvarná výchova bola pritom v škole jeho nočná mora...

„Snažil som sa jej vyhýbať, ako sa dalo. Môj otec je však pravoslávnym kňazom, takže som mal ku kostolom vždy blízko. Na vysokej škole - pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove - som sa však začal venovať grafike. Nejako som si k tomu našiel vzťah,“ vysvetľuje Matúš, ktorý najskôr kreslil na počítači.

„Neskôr som však prešiel na iPad. Je to podľa mňa veľmi dobrý nástroj na maľovanie, hlavne pre mňa. Som totiž detailista a v digitálnej podobe je oveľa jednoduchšie opraviť chybu, ako keby som to maľoval rukou,“ vysvetlil výtvarník aj logistik v jednom.

Jeho vzorom je legendárny český umelec Josef Lada. „Úprimne priznávam, že k nemu mám veľmi ďaleko, ale usilujem sa, aby najmä moje zimné krajinky pripomínali jeho tvorbu,“ vysvetlil mladý muž, ktorý už nakreslil približne 30 obrazov s tematikou kostolov.

„Postupujem tak, že si najskôr naznačím obrysové čiary v hrubej štruktúre, následne doplním pozadie a potom k tomu pridávam farbu. Snažím sa, aby to bolo čo najfarebnejšie. Keď sa ma minule ktosi pýtal, prečo to robím, či za to dostávam zaplatené, odpovedal som jednoducho: Dnes je svet čierno-biely a ja sa ho snažím robiť farebnejším,“ uzavrel šikovný Matúš, ktorý kreslí jeden obrázok až 30 hodín.