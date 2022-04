Krvavá dráma na Považí: Dobodala Tomáša († 35) žiarlivá manželka? Detaily osudného večera

Zbytočná smrť! V bytovom dome v Dubnici nad Váhom malo dôjsť k rodinnej tragédii. Podľa informácií mal po bodnutí do oblasti brucha zomrieť Tomáš († 35) z Ilavy, ktorý mal byť v byte so svojou manželkou Luciou (33). Ženu už polícia obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Alkohol, žiarlivosť a hádka sa mali podpísať pod hroznú drámu na Považí. Lucia s Tomášom podľa slov kamaráta v osudný večer popíjali vo viacerých krčmách v meste. Keď prišli podgurážení alkoholom v spoločnosti jedného spoločného kamaráta domov, strhla sa podľa polície hádka. Dôvodom mala byť žiarlivostná scéna, a na sociálnych sieťach sa už objavili aj špekulácie, že to v manželstve škrípalo.

„Polícia zadržala podozrivú osobu, a to 33-ročnú ženu, manželku poškodeného. Podľa doterajších zistení mala bodnúť svojho manžela. V byte sa v tom čase mal nachádzať ešte jeden muž. Najskôr malo dôjsť k fyzickej a slovnej potýčke medzi manželmi. Neskôr sa medzi sebou mali biť obaja muži. Žena sa mala pokúšať bitke medzi mužmi zabrániť, čo sa jej však nemalo podariť. Všetci traja mali byť v tom čase pod vplyvom alkoholu. Následne mala prejsť do kuchyne, vziať kuchynský nôž a jedenkrát bodnúť svojho manžela do hrudníka,“ informovala polícia.

„Bodnutie malo pre 35-ročného muža fatálne následky a aj napriek snahe privolanej RZP na následky zranenia na mieste zomrel. Vyšetrovateľka Odboru kriminálnej polície obvinila 33-ročnú ženu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň bude spracovaný podnet na jej väzobné stíhanie. Za tento skutok obvinenej hrozí trest odňatia slobody 20 až 25 rokov,“ doplnila polícia.