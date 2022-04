Remišová sa tvrdo pustila do Fica: Dopustil sa vlastizrady!

Predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico sa zverejnením detailov o presune obranného systému S-300 na Ukrajinu dopustil vlastizrady.

Uviedla to vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v relácii RTVS O päť minút 12. "Ohrozil tým životy vojakov, železničiarov a colníkov. Malo by to byť posudzované ako vlastizrada," povedala.

Poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Kéry (Smer-SD) reagoval, že o presune vojenskej techniky sa aj tak vedelo. "Niektoré informácie sú dostupné, niektoré sú zakázané, niektoré sú zo satelitných družíc. Buďte si istí, že či už Američania, Číňania alebo Rusi vedeli o tom od prvej chvíle, ako S-300 išla do polohy transportu," dodal.