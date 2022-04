Po súťaži v Spišskej Novej Vsi spoznali najlepšieho medika i sestru: Komu patrí pocta a odmena?

Sú šikovní a zdatní! V novoveskej nemocnici sa presadili pred odbornou porotou a dokázali, že ovládajú praktické zručnosti.

Z dvoch tuctov slovenských i českých medikov a budúcich sestier mali na finálovej súťaži najviac šťastia medik roka Július Okály (3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Prahe) a poctu Florence roka po nestorke ošetrovateľstva získala Mariana Tarbajová (Katolícka univerzita v Ružomberku).

Víťazi si odniesli aj odmenu vo výške 3000 €. Súťažiaci predviedli, ako správne zašiť rezné rany či resuscitovať novorodenca i dospelého človeka. Sestry ukázali, čo všetko musia urobiť s čerstvo narodeným bábätkom a spoločne s medikmi dokazovali správny postup pri vyšetrení a liečbe pacienta.

Odruky to na figuríne išlo pri oživovaní aj Veronike Gorelovej (22) z Popradu, ktorá študuje na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach: "Baví ma to a keď skončím školu, chcem pracovať na Slovensku a konkrétne sa chcem venovať anesteziológii." Riaditeľka novoveskej nemocnice Šuláková pre Nový Čas potvrdila, že súťažiaci sa ukázali vo veľmi dobrom svete a dodala: "Všetkým som aj oslovila, že sú našimi budúcimi kolegami. Sú veľmi ambiciózni a chcú sa učiť. Nielen na prednáškach nasávali vedomosti, ale aj v praktickej časti, čo zúročia potom pri pacientoch. Viacerí síce priznali, že majú na školách málo praktickej prípravy, no podpísalo sa na tom aj covidové obdobie. Každopádne si však myslím, že bude z čoho vyberať. Sú iní, ako sme boli my, no neznamená, že sú zlí. Práve naopak - dostatočne cieľavedomí!"

Viac o Florence

Súťaž sestier nesie meno Florence Nightingale (1820–1910), zakladateľky moderného ošetrovateľstva. Za krymskej vojny v roku 1854 v Turecku ošetrovala ranených. Kritizovala podmienky, v ktorých sa vojaci nachádzali, no stretla sa len s nezáujmom a s nečinnosťou lekárov a dôstojníkov. Na vizity chodila radšej v noci, preto ju volali dámou s lampou. Vytvorila zásady zdravého prostredia v ošetrovni - vetranie, udržiavanie teploty, uloženie pacienta v miestnosti, čistá voda a dostatok svetla. Zameriavala sa aj na zloženie stravy a jej podávanie. Za pol roka sa vďaka jej opatreniam znížila úmrtnosť vojakov zo šesťdesiat na dve percentá.