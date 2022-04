Ako by dopadli voľby v apríli? Na čele Pellegriniho Hlas, jedna strana s výraznejšou zmenou

Voľby by v apríli vyhrala strana Hlas-SD na čele s Petrom Pellegrinim s výsledkom 19 %.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza, ktorý sa uskutočnil v období od 30. marca do 6. apríla na vzorke 1007 respondentov. Na druhom mieste by opäť skončil Smer, a to s výsledkom 15,1 percenta. Koaličná strana SaS zaznamenala najvýraznejšiu zmenu s výsledkom 10,3 %, pričom naposledy mala podporu 12 percent.

Na ďalšej priečke by sa umiestnilo hnutie OĽaNO, ktoré by oslovilo 8,1 % opýtaných. Nasledovala by strana Sme rodina s podporou 7,5 percenta. Ďalšími stranami v parlamente by boli Progresívne Slovensko (7,3 %), strana Republika (6,9 %) a KDH (6,3 %).

​Naopak, do parlamentu by sa nedostali Kotlebovci ĽSNS, Aliancia, SNS či koaličná strana Za ľudí.