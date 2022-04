Slovensko rokuje s Ukrajinou o dodávke samohybných húfnic, Naď: Hovoríme aj o ďalšej možnosti

Slovensko rokuje s Ukrajinou o možnej dodávke samohybných húfnic Zuzana.

V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Doplnil, že v tomto prípade by nemalo ísť o darovanie, ale o predaj. Či pôjde o verziu Zuzana 2000 alebo Zuzana 2 je podľa neho otázkou debaty.

„A hovoríme tiež o možnosti, aby poškodené ukrajinské bojové vozidlá a tanky T-72 alebo T-55 prišli na naše územie a v našich vojenských opravárenských podnikoch by sme ich opravovali a vracali naspäť na Ukrajinu," vysvetlil minister.

Minister sa ospravedlnil verejnosti, že v uplynulých dňoch pri otázkach, smerujúcich na S-300, klamal. "Bolo to s dobrým cieľom zabezpečiť operačnú bezpečnosť," uviedol. Zverejnenie informácie k S-300 zo strany lídra opozičného Smeru-SD Roberta Fica bolo podľa Naďa v čase, keď už systém na Ukrajine bol. Myslí si však, že opozičný politik ohrozil operáciu a konal akoby na pokyn Moskvy.

Pokiaľ ide o dosluhujúce stíhačky MiG-29, podľa Naďa bude čoskoro problém „udržať ich vo vzduchu", keďže zo Slovenska odchádzajú ruskí mechanici, ktorí ich majú udržiavať. „Zdá sa. že ruská stana si začína neplniť svoje zmluvné vzťahy," skonštatoval minister s tým, že čím skôr sa MiGy rozhodneme uzemniť, tým lepšie.

Ochranu vzdušného priestoru by podľa ministra v prípade vyradenia MiGov až do dodania amerických stíhačiek F-16 v roku 2024 mohli zabezpečiť napríklad Američania zo základní v Poľsku. „Tých možností je viacero, každopádne to nechám na vojakov - tých našich alebo aliančných (vojakov NATO, pozn. SITA) z hľadiska plánovania," dodal minister obrany.