Právnik o možnej kandidatúre Kotlebu do NRSR: Všetko závisí od jednej veci!

Kandidatúra šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu v najbližších parlamentných voľbách je otázna.

Závisí od toho, či by súd stihol vysloviť, že viedol v skúšobnej dobe riadny život a osvedčil sa. V takom prípade by už pre neho neexistovala prekážka práva byť volený. Pre TASR to uviedol právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave. Parlamentné voľby by mali byť v roku 2024, skúšobná doba má Kotlebovi uplynúť v októbri 2023. Uzávierka kandidátnych listín býva tri mesiace pred voľbami.

Kotlebu v uplynulých dňoch odsúdili v kauze rozdávania šekov na podmienečný šesťmesačný trest odňatia slobody s jedenapolročnou skúšobnou dobou. "Ak by odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život, súd vysloví, že sa osvedčil. Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený, a prekážka práva byť volený by tu už neexistovala," povedal Bujňák. Prekážkou práva byť volený je podľa zákona právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené.

"Pokiaľ sa pozrieme na lehoty, jeden a polročná skúšobná doba uplynie v októbri 2023, a konanie parlamentných volieb sa predpokladá vo februári 2024. Je však potrebné počítať s termínom pre odovzdanie kandidátnych listín," pripomenul právnik. Pri posledných parlamentných voľbách sa kandidátky uzatvárali v decembri. "Možnosť kandidatúry v budúcich parlamentných voľbách preto závisí od toho, či by súd stihol vysloviť, že odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a osvedčil sa," myslí si Bujňák.

Kotleba zároveň nebude môcť kandidovať v jesenných komunálnych a regionálnych voľbách. "Keďže spojené komunálne voľby sa uskutočnia túto jeseň, v tom čase bude prekážka práva byť volený ešte pretrvávať," pripomenul právnik. Najvyšší súd SR odsúdil predsedu ĽSNS v kauze rozdávania šekov v hodnote 1488 eur. Vinný je z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.