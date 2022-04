Zdrvený otec policajtky Bronislavy († 32), ktorá zomrela pár dní po pôrode: V nemocnici mala byť dlhšie!

Len ťažko verí tomu, že lekári nepochybili. Rodičia policajtky Bronislavy († 32) z Liptovského Ondreja (okr. Liptovský Mikuláš), ktorá zomrela krátko po tom, čo v septembri 2021 porodila svoju vytúženú dcérku, sú zdrvení.

Po jej smrti podali sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. S jeho verdiktom, ktorý držia v rukách, sa nemôžu zmieriť. Podľa pitevnej správy mladá žena zomrela na dvojitú pľúcnu embóliu, ktorá vznikla bezprostredne po sekcii. Úrad však konštatuje niečo iné.

Policajtka Broňa († 32) sa minulý rok nesmierne tešila na svoje prvé dieťatko. Celá rodina sa nemohla dočkať vytúženého uzlíka - malej Ninky. Tá však prišla na svet skôr, ako sa čakalo. „Pri poslednej prehliadke lekári zistili, že Ninke zlyháva srdiečko, a tak musela ísť Broňa do nemocnice v Liptovskom Mikuláši, kde sa dievčatko narodilo cisárskym rezom. Ninku lekári stabilizovali a transportovali do bratislavskej nemocnice. Moja dcéra si svoje dievčatko ani len nestihla pobozkať,“ smúti nešťastný otec Boris (59).

Čo sa však neskôr dialo s Broňou v nemocnici v Liptovskom Mikuláši, nebolo podľa otca vôbec v poriadku. „Moju dcérku prepustili domov z nemocnice za dva dni. Keby tam bola dlhšie, nemusela byť teraz na cintoríne,“ narieka otec, ktorý okamžite podal sťažnosť na úrad. Z toho, aká mu prišla odpoveď, mu je do plaču. Boris bojuje s úradmi, odkedy mu zomrela jeho milovaná dcéra. „Akonáhle Broňku prepustili domov, hneď išla autom za novonarodenou Ninkou do Bratislavy. Keď tam však prišla aj s manželom, odpadla a už jej nebolo pomoci. Zomrela,“ plače otec, ktorý nerozumie, prečo nenechali jej dcéru v nemocnici päť dní, tak ako to býva štandardne po sekcii.