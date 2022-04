Lekári a sestry z vojnou zmietanej krajiny chcú robiť na Slovensku: Povolíme Ukrajincom prácu v zdravotníctve?

Pomoc a ústretový krok! Ukrajinci do vypuknutia konfliktu mohli u nás v zdravotníctve pracovať len po zdĺhavých administratívnych úkonoch a dokazovaní vzdelania, čo podľa nich trvalo niekedy až rok.

Prijatím legislatívy Lex Ukrajina by sa tento proces mal urýchliť, pričom do vybavenia všetkých formalít môžu v prípade záujmu pracovať v našom zdravotníctve pod inštitútom odbornej stáže a pod dohľadom lekára alebo iného odborného pracovníka. Túto možnosť využíva aj ukrajinská utečenka Diana Dorošenko (41), ktorá začala pracovať v Košiciach.

Doktorka Diana Dorošenko (41) pochádza zo Severodonecka a spolu s deťmi k nám utiekla kvôli zúriacej vojne. Má veľkú snahu, chce sa čo najskôr u nás etablovať a začať so samostatnou praxou. „Som obvodnou lekárkou a chcela by som tu pracovať. Ešte neovládam jazyk, no budem sa zdokonaľovať,“ hovorí Diana, ktorá sa zaúča v špeciálnom centre pomoci ukrajinským pacientom v rámci Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach (UNLP).

Pôsobia tam aj jej ukrajinskí kolegovia z radov lekárov a sestier, ktorým sa už podarilo získať na Slovensku plnohodnotnú kvalifikáciu. Jednou z nich je internistka Oksana Slafkovská (34), ktorá na Slovensku pôsobí už 12 rokov. Dobre si pamätá, čím musela prejsť, kým nastúpila ako plnohodnotná lekárka do nemocnice, preto zjednodušenie vstupu jej krajanov do nášho zdravotníctva víta.

Malá výhoda

„Ja som mala istú výhodu, lebo pochádzam z Užhorodu, kde som skončila vysokú školu a ihneď som si dala žiadosť o nástup do zamestnania v trebišovskej nemocnici,“ priznáva Oksana Slafkovská. „Keďže som mala štatút zahraničného Slováka, celá procedúra zamestnania bola oveľa jednoduchšia. Potrebovala som diplom, úradný preklad, overenie, zhruba mesiac trvalo overovanie dokladov,“ priblížila tortúru vedúca lekárka košického centra Slafkovská.

Zdĺhavé vybavovačky

Oksaniní kolegovia to však donedávna také ľahké nemali, lebo museli prejsť aj cez úrad práce a získať povolenie. „Rok-dva po mojom príchode už vyžadovali aj jazykové a vyrovnávacie skúšky. Tým sa to celé predĺžilo. Súčasné možnosti zamestnať sa však schvaľujem,“ zdôraznila Slafkovská. Jej kolega Vladyslav Gorvat (32) pochádza z Mukačeva a je maxilofaciálnym chirurgom. „Ja som musel dobre poznať slovenský jazyk, právne predpisy a rôzne administratívne úkony, čiže som v podstate stratil pol roka až rok, lebo toľko trval celý proces. Treba si však uvedomiť, že znalosť jazyka je naozaj potrebná, čo bude trochu problém, ale verím, že aj toto Ukrajinci rýchlo zvládnu,“ verí svojim krajanom Gorvat. Hovorkyňa UNLP Monika Krišková pre Nový Čas povedala, že momentálne z radov ukrajinských lekárov a sestier evidujú do 10 uchádzačov o zamestnanie.