Presun S-300 nie je všetkým po vôli: Pellegrini žiada odpovede! Tvrdé slová smerom k Hegerovi

Kedy, kto a na akom zasadnutí rozhodol, že Slovenská republika daruje zo svojho majetku systém protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine.

Na tlačovej besede sa to dnes spýtal predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini a žiada na to odpovede vládnych predstaviteľov. Rovnako chce vedieť, kto je podpísaný pod takýmto rozhodnutím a nesie za to osobnú zodpovednosť. Argument o tajnosti podľa šéfa Hlasu-SD neobstojí, pretože vláda nemôže utajiť, ak o niečom dôležitom rozhodla.

Pellegrini povedal, že premiér Eduard Heger (OĽaNO) a minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) klamali občanov, keď vyhlasovali, že systém S-300 neopustí Slovensko. Líder Hlasu-SD nepovažuje za adekvátnu náhradu tri batérie systému Patriot s tým, že štvrtá batéria ešte nie je na Slovensku a len má prísť. Navyše, tieto systémy podľa Pellegriniho nie sú vo vlastníctve SR, ale len ich zapožičali spojenci z NATO.

„Nemôžeme pripustiť, aby pravda bola len jedna,“ vyhlásil predseda Hlasu-SD s tým, že aj opozičná strana má právo na svoj názor. Zopakoval, že vláda má pomáhať susednej Ukrajine humanitárne aj vojenským materiálom s podmienkou, že Slovenská má náhradu.

Pellegrini sa ohradil voči označeniu za ruského agenta. „Bolo to trápne,“ povedal na adresu premiéra Hegera. Ako uviedol Pellegrini, keby nebral do úvahy, že premiér je duševne otrasený z toho, čo videl na Ukrajine, tak by musel Pellegrini postupovať ako prezidentka SR Zuzana Čaputová a položil si otázku, či by súd aj v jeho prípade prikázal Hegerovi nenazývať ho ruským agentom.

Ministerstvo obrany SR v piatok 8. apríla potvrdilo, že Slovenská republika darovala Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Obranyschopnosť SR podľa rezortu obrany je naďalej zabezpečená a v najbližších dňoch bude posilnená štvrtou batériou systému Patriot, ktorá dorazí na Slovensko v priebehu nasledujúceho týždňa a ostane na našom území tak dlho, ako to bude potrebné.