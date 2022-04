Matovič o darovaní S-300 Ukrajine: Dobrý krok sa podaril! Fica nazval skorumpovaným zm*dom

Po vyhrážkach Lavrova (minister zahraničných vecí Ruskej federácie – pozn. SITA) vyžadovalo rozhodnutie darovať slovenskú S-300 Ukrajine odvahu.

Našťastie, väčšina sme ju mali a dobrý krok sa podaril. Na sociálnej sieti to napísal líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobnosti (OĽaNO) a minister financií Igor Matovič. Podľa neho sa tak udialo v utajenom režime, potichu, nebadane, bez fanfár a v strachu, či sa nestane ešte po ceste sám terčom. Ako uviedol Matovič, dnes už je S-300 na mieste a chráni životy ľudí Ukrajiny.

„To, že skorumpovaný zmrd Fico a jeho pelerína z toho budú robiť vedu, sme vedeli. Je to však úplne nepodstatné. Snažia sa a budú sa snažiť oslovovať ľudí, ktorým akosi dobre robí byť nimi klamaní. Im nepomôžeme. My ostatní právom môžeme cítiť hrdosť na malé Veľké Slovensko,“ uviedol Matovič. Heger z Kyjeva oznámil presun S-300: Čo to pre nás znamená? Takto to vidí vojenský analytik

Ministerstvo obrany SR v piatok 8. apríla potvrdilo, že Slovenská republika darovala Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Obranyschopnosť SR podľa rezortu obrany je naďalej zabezpečená a v najbližších dňoch bude posilnená štvrtou batériou systému Patriot, ktorá dorazí na Slovensko v priebehu nasledujúceho týždňa a ostane na našom území tak dlho, ako to bude potrebné.