Predseda Bratislavského samosprávneho kraja na rovinu: Podcenili sme to!

V SaS sme dlhodobo podceňovali, čo sa deje na najnižšej úrovni, na úrovni obcí, miest a krajov.

Je potrebné, aby sme v regiónoch začali fungovať inak. Na sobotňajšom kongrese koaličnej SaS v Bystrej to povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a člen Republikovej rady SaS Juraj Droba.

"Ak chceme zo SaS-ky urobiť silnú, veľkú stranu, ktorá bude mať iné ambície, ako byť len súčasťou vládnej koalície so šiestimi alebo 12 percentami, je potrebné, aby sme v regiónoch začali fungovať inak," povedal Droba.

Podľa predsedu BSK si regionálna politika vyžaduje väčšiu mieru kompromisu, s čím má SaS dlhodobo problém. "Ja dúfam, že sa to zmení. Máme na to šesť a pol mesiaca," poznamenal Droba. Členov SaS tiež vyzval, aby do mestských, miestnych, obecných či krajských zastupiteľstiev hľadali dobrých kandidátov.

"Po celom Slovensku sú ľudia, ktorí chcú žiť doma a chcú robiť dobré veci," dodal Droba s tým, že vhodných kandidátov nie je potrebné hľadať len vo vlastných radoch. Dôležitá bude podľa neho pri nadchádzajúcich komunálnych voľbách i spolupráca.

Na kongrese SaS s videoprejavom ako čestný hosť vystúpil aj primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý ocenil, že SaS vníma dôležitosť komunálnych volieb.povedal Vallo.

Primátor hlavného mesta pripomenul, že v uplynulých rokoch prechádzame z jednej krízy do druhej. "Všetci sme z toho unavení. Víťazom série volieb, ktoré nás čakajú, nebude iba ten, kto získa najviac hlasov, ale tí, ktorí nás bremena permanentného konfliktu zbavia," dodal Vallo. Zároveň vyhlásil, že racionalita a emócie nemusia ísť proti sebe a popularita i dobrý výsledok sa dokážu dosiahnuť aj dobrou prácou bez populizmu.

Vallov Team Bratislava, mimoparlamentné Progresívne Slovensko a parlamentná strana SaS už vytvorili v Bratislavskom kraji koalíciu do jesenných komunálnych volieb. Strany spoločne podporia kandidatúry Valla i Drobu. Ako koalícia budú nominovať kandidátov aj na poslancov do krajského, mestského i miestnych zastupiteľstiev. V niektorých bratislavských mestských častiach postavia vlastných kandidátov na starostov, v niektorých ponúkli podporu súčasným starostom.