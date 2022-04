Veľké porovnanie cien u nás a v zahraničí: Kde vás vyjde veľkonočný nákup najlacnejšie!

Foto

O necelý týždeň tu budeme mať Veľkú noc a slovenské domácnosti sa opäť chystajú do obchodov. Ako už iste viete, tohtoročný veľkonočný nákup vás vyjde drahšie ako vlani, ceny niektorých potravín doslova lámu rekordy. Oplatilo by sa vám ísť do Česka, Rakúska, Maďarska alebo Poľska? Nový Čas poslal redaktorov aj do susedných krajín, kde nakúpili to isté, a potom porovnal výsledky. Ako je na tom Slovensko? Kde by ste ušetrili a kde naopak?