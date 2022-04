Iveta si s Novým Časom ukoristila jackpot 6 850 eur: Video mi vyveštilo, že vyhrám!

Bol to osud? Iveta (51) z Dunajskej Stredy nikdy na žreby a podobné záležitosti neverila, no po zhliadnutí videa, ktoré jej v apríli predpovedalo výhru, sa rozhodla vyskúšať to. A podarilo sa. V hre Nového Času s názvom Výhry na roztrhanie si ulovila rovno jackpot! Aktívna, veselá žena, ktorá rada športuje a pomáha pri rôznych dobrovoľníckych aktivitách, má plánov s nemalou výhrou hneď niekoľko.

Iveta sa do súťaží nikdy nezapájala, tentoraz však urobila výnimku a mala na to dobrý dôvod. „Ešte v marci som na internete natrafila na video, ktoré mi predpovedalo, že v apríli by som mala vyhrať,“ prezradila výherkyňa. Nuž, vyzerá to tak, že to zafungovalo. „Nový Čas kupujem občas mame. Síce nie som veľmi na žreby a podobné veci, ale tentoraz som si povedala, že to skúsim. Prvýkrát som sa zapojila do súťaže a neverila som vlastným očiam,“ úprimne sa teší Iveta (51).

A aké má s výhrou plány? „Konečne prerobím 100-ročnú kuchyňu ešte po predchádzajúcich nájomníkoch! Mám ale kamarátku na vozíku a momentálne sa jej zničili rukavice, ktoré k nemu potrebuje, keďže neustále narába rukami. Poteším ju a jedny jej kúpim,“ povedala dobrosrdečná žena. Prezradila aj to, že sa konečne po dlhom čase črtá dovolenka, na ktorú predtým nebolo peňazí. Destinácia je nateraz neznáma, no niekto, kto sa popri práci stíha zapájať do mnohých dobrovoľníckych aktivít, venčiť psíkov v útulkoch a napriek slušnému balíku peňazí nezištne myslieť na hendikepovanú kamarátku, si zaslúži nielen výhru, ale aj poriadny oddych.