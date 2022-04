Obrovská tragédia! Policajt a otec 4 detí zahynul cestou zo služby: Zronené slová šokovaných kolegov

Zomrel na milovanej motorke cestou z práce. Boris Bilavský († 48) z Galanty pracoval v hlavnom meste ako mestský policajt a s príchodom teplých dní vytiahol aj výkonnú mašinu Yamaha 850, na ktorej jazdil do práce.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vo štvrtok ráno sa na nej vracal z nočnej služby. Keď opúšťal služobňu, nikomu z jeho kolegov nenapadlo, že sa vidia naposledy. Otec 4 detí vyrazil z Bratislavy, no pred Sládkovičovom mal ťažkú nehodu, kde z nezistených príčin zišiel z cesty a narazil do elektrického stĺpa. Jeho zranenia boli také vážne, že ho nezachránil ani rýchly prevoz do nemocnice.

Boris vo štvrtok nadránom odchádzal usmiaty z práce. Nasadol na silnú Yamahu 850 a vybral sa domov. Tam už však, žiaľ, nedorazil. V rámci Trnavského kraja ide o prvú tragickú nehodu motocyklistu v tomto roku. „Podľa prvotných informácií mal vodič motorky Yamaha 850 smerovať z nočnej služby od obce Malá Mača smerom do centra Sládkovičova. Pri prejazde mierne ľavotočivej zákruty plynule zišiel z doposiaľ nezistených príčin z cesty a narazil do stĺpa elektrického vedenia. Privolaná RZP muža vo vážnom stave previezla do nemocnice, kde svoj boj o život, žiaľ, prehral,“ informovala policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.

Dojemné slová kolegov

Správa o tragédii šokovala nielen jeho rodinu, ale aj kolegov. „S pocitom hlbokého smútku sme prijali správu, že sme prišli o obľúbeného kolegu, ktorý pôsobil na veliteľstve v Novom Meste. Boris Bilavský zahynul vo veku 48 rokov na ceste domov zo služby, v ktorej chránil verejný poriadok, zdravie a aj životy,“ napísal Peter Borko z mestskej polície. Rovnako zdesená zo smrti obľúbeného kolegu bola aj Monika Hlaváčiková. „Bola som s tebou na nočnej a nevedela som, že ťa vidím posledných 12 hodín tvojho života a máme poslednú službu. Neviem tomu uveriť, lebo si stále myslím, že mi zavoláš, kedy spolu robíme,“ napísala na sociálnej sieti.