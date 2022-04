Rekordný veľkonočný symbol bardejovských školákov: Sledujte, koľko meria táto megakraslica!

Môžu sa pochváliť megakúskom! Viac než dvojmetrové vajce z polystyrénu odhalili v piatok na bardejovskom Radničnom námestí, ktoré je zapísané aj do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.

Autorkami jedinečného diela sú deviatačky Sára Kundrátová (14) a Nina Valková (15) zo ZŠ Vinbarg. „Vajíčko sme poňali ako škrupinu, z ktorej sa vyliahla jar. Preto mu dominujú kvietky. Nezabudli sme však ani na symbol Bardejova, Baziliku sv. Egídia, dvojicu mladých ľudí v kroji a bazén, ktorý máme v škole. Celé to dopĺňajú originálne noty ľudovej pesničky Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,“ prezradili mladé výtvarníčky. Na zdobenie megakúska použili akrylové farby a trvalo im to týždeň. „Dostali sme približne sto návrhov výtvarného stvárnenia, tento sa nám páčil najviac,“ doplnil autor nápadu Marcel Tribus z kultúrno-turistického centra, ktorý zabezpečil vajce.

„Vajíčko sme vystavili už ôsmykrát. Šancu dozdobiť ho dostanú vždy žiaci inej základnej školy z nášho mesta. Je vysoké 2,1 m a obvod má 4,2 m. Vyrobili sme ho z polystyrénu a povrch je obalený fasádnou omietkou. Každý rok nám to mestská firma dáva do pôvodného stavu,“ uzavrel. Obrovský symbol Veľkej noci pritom drží slovenský rekord. „Vajce sme zapísali do knihy rekordov už počas prvého ročníka a rekord doteraz platí. Je to najväčšia ručne zdobená kraslica na Slovensku,“ upozornil Igor Svitok zo Slovenských rekordov.

Vajce v číslach