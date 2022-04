Bratislavský parkovací asistent sa zatiaľ nerozšíri: Spustenie sa presúva na tento termín

Bratislavský parkovací asistent (PAAS), kde platí mestská parkovacia politika, sa o zónu Hlavná stanica – Blumentál v plánovanom aprílovom termíne nerozšíri. Spustenie regulácie parkovania presúva hlavné mesto po dohode s mestskou časťou až na 25. mája. Samospráva to odôvodňuje zložitejšou prípravou projektu.

Posúva sa tiež platnosť zakúpených parkovacích kariet. Pôvodne sa mal systém spustiť 21. apríla. "Vzhľadom na zložitejšiu prípravu projektu v Starom Meste a niekoľkostupňový proces schvaľovania projektu organizácie dopravy po dohode s mestskou časťou musíme termín o niekoľko týždňov posunúť. Regulácia parkovania sa tak v tejto zóne spustí 25. mája," približuje magistrát na sociálnej sieti.

Do tohto termínu by mali byť vyznačené nové parkovacie miesta či pásy, ako aj ďalšie súvisiace dopravné značenie. S ich vyznačovaním po menších úsekoch by sa malo začať od 11. apríla. Mesto zároveň posúva aj platnosť zakúpených rezidentských, návštevníckych alebo abonentských parkovacích kariet. Ich platnosť sa posunie automaticky. V prípade, ak si obyvateľ ešte rezidentskú kartu nekúpil, mesto odporúča urobiť tak do 30. apríla. "Podľa schváleného VZN získava rezidentská karta na prvé auto zakúpená do 30. apríla platnosť až 15 mesiacov za cenu ročnej parkovacej karty," odkazuje magistrát.

Mestskú parkovaciu politiku v danej staromestskej zóne mali miestni poslanci prerokovať a schvaľovať koncom marca. Projekt organizácie dopravy však do zastupiteľstva neposunuli, odôvodnili to nedostatočným a neskorým dodaním podkladov zo strany hlavného mesta. Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová odkázala, že zvolá mimoriadne zastupiteľstvo.

Termín zatiaľ stanovený nebol, ešte predtým však musí k aktualizovanému projektu dopravy zasadnúť gesčná dopravná komisia. "Hneď po komisii môžeme zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré musí byť zvolané minimálne tri dni pred jeho konaním," uviedol pre TASR hovorca Starého Mesta Matej Števove. Projekt nebol na miestny úrad doručený ešte ani v polovici tohto týždňa. Hovorca ubezpečil, že s magistrátom komunikujú a mesto vie, že mestská časť na projekt čaká. Hlavné mesto na otázky TASR doteraz nereagovalo.

PAAS začal od 10. januára platiť v prvých troch lokalitách, a to Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Od 23. marca sa systém rozšíril o lokalitu Starý Ružinov-východ. V máji by sa mal rozšíriť aj o ďalšie tri ružinovské lokality.