Extrémne zdražovanie energie sa prejavilo aj vo Vysokých Tatrách: Čo si myslia o vypínaní svetiel turisti a miestni

Extrémne zdražovanie energie sa prejavilo aj vo Vysokých Tatrách.

Jedna z najnavštevovanejších turistických destinácií musela pristúpiť k vypínaniu verejného osvetlenia. V meste Vysoké Tatry žije päťtisíc obyvateľov a tisícky turistov uvidia mesto s minimálnym svetelným smogom, pretože po 11. hodine radnica zhasne verejné osvetlenie.

Mesto Vysoké Tatry má rozlohu 360 km² a leží 1 000 metrov nad morom. Má 14 mestských častí. Patrí k nim aj Tatranská Lomnica, kde sa úderom 11. hodiny zhasnú všetky lampy.

V Smokovcoch sa k tomuto opatreniu pridajú o 2 týždne: „Musíme namontovať časové snímače, aby sme vedeli osvetlenie zapínať a vypínať selektívne. Mesto sa už dávnejšie začalo zaoberať dopadom zvýšenia cien za energie. Jedno z riešení je aj vypínanie verejného osvetlenia v nočných hodinách. Je to nepopulárne opatrenie. Budeme to operatívne prispôsobovať podľa potreby. Napríklad v lete pri kultúrnych alebo iných večerných akciách. Mestu chýba v rozpočte 100 000 €. Vypnutím znížime dlh o 40-tisíc,“ reagoval vedúci oddelenia majetku a investícií mesta Eugen Knotek (63).

Majiteľ reštaurácie v Smokovci Vladimír Mikolaj (34) rozumie šetreniu, ale prekáža mu niečo iné. „Môžeme mať osvetlenie vďaka slnečnej energii alebo za zlomok ceny s LED diódami, ale v Tatrách svietime starodávnymi halogénovými svietidlami. No my sme ich zahalili do tmy,“ posťažoval sa.

Turistom však vypínanie osvetlenia neprekáža.„Chodíme sem roky a večer po desiatej sme v hoteli a buď unavení spíme, alebo si užívame večerný program. Nemyslím si, že Tatry sú vhodné na nejaké nočné prechádzky,“ povedala Mária (70) z Topoľčian. Ani rodinke od Levíc vypínanie osvetlenia v Tatrách nevadí. „Prišli sme na dovolenku a cez deň chodíme na výlety. Je sa tu na čo pozerať a čo zažívať, a keďže máme deti, večer s nimi ideme skoro spať.“

Rozhodnutie však negatívne vníma riaditeľ kancelárie združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák: „Je to mimoriadne nebezpečná situácia, hlavne pre možné zvýšenie kriminality, kde môže prísť k ohrozeniu nielen majetku, ale dokonca aj zdravia občanov.“