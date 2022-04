Ladislava († 33) ubili na smrť pred 10 rokmi, bolestivá spoveď brata Štefana: Bránil som ho, ale premohli nás

Smutné výročie. Vicemajster sveta v kickboxe Ladislav Doky Tóth († 33) je už 10 rokov mŕtvy.

Na veľkonočnej diskotéke v Zádieli (okr. Košice-okolie) ho traja bitkári vrátane vyhadzovača zmlátili tak surovo, že zomrel. Vinníci sú už von z basy, ale Dokyho brat Štefan (46), ktorého vtedy tiež zbili, stále cíti veľkú krivdu...

S rozsudkom pre Jána Červeného (39), Elemíra Bartoša (32) a Patrika Filipka (37), ktorí dostali za zabitie a ublíženie na zdraví 8,5, 7,5 a 2 roky basy, sa Dokyho brat doteraz nezmieril.

„Vinníci sú už dávno na slobode a nepovedali celú pravdu. Čiastočne síce skutok oľutovali, no žiadalo by si to obnovenie procesu. Stále ma totiž prenasleduje pocit, že rozsudok negatívne ovplyvnili isté nedostatky a rezervy v práci vyšetrovacích a justičných orgánov,“ povedal Novému Času Štefan Tóth priamo pri hrobe brata, ktorého veľká anjelská podoba sa vyníma na cintoríne v Drienovci.

K tragédii došlo v neďalekom Zádiele, kde na zábave trio bitkárov surovo zmlátilo úspešného športovca a ten na následky zranení zomrel. Nehybné telo kick­boxera našli na Veľkonočný pondelok v jarku pri hlavnej ceste takmer kilometer od miesta činu.

„Kladiem si otázku, prečo vtedy nikto nezavolal záchranku. Bola to brutálna vražda, ktorá poznačila celú našu rodinu. Tragédiu prežívam veľmi živo, lebo aj keď som ho bránil a on mňa, premohli nás. Ja som zostal medzi živými a môj mladší brat bol brutálne smrteľne dobitý. Doteraz sa nenašiel nikto, kto by robil šport s takým srdcom, láskou a pokorou,“ uviedol Štefan, ktorý si môže iba predstaviť, čo by Doky ešte dokázal a ako by ďalej rozvíjal kickbox na Slovensku.

„Jeho odkaz zverencom by určite bol o tom, aby sa nevzdávali, bojovali za svoje sny s pokorou, láskou a s veľkým srdcom!“ dodal na záver brat Štefan.

Kopali ho na zemi

Podľa súdu trojica páchateľov v kultúrnom dome aj pred ním zaútočila na bratov Tóthovcov, pričom Ladislava bili päsťami a kopali na zemi do celého tela. Pokračovaniu útoku Jána Červeného podľa obžaloby zabránili svedkovia. V dôsledku útokov utrpel L. Tóth mnohopočetné zranenia, ktorým neskôr podľahol. Jeho mŕtve telo našli v priekope pri obci Dvorníky. Súdny lekár označil za príčinu smrti početné poranenia hlavy, ktoré vznikli opakovanými údermi, pričom došlo k traumatickému opuchu mozgu. Na hlave Tótha bolo zistených najmenej 24 rôznych poranení.

Ladislav Doky Tóth († 33)

Narodil sa 11. júna 1978 v Moldave nad Bodvou. Bol dvojnásobným vicemajstrom sveta v kickboxe (2003 v Dubline do 70 kg a 2011 v Skopje do 79 kg), na európskom šampionáte v roku 2005 v Bratislave získal zlato (do 71 kg). Prezývka Doky mu prischla preto, lebo v minulosti chodil často k lekárom.