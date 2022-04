Na Testovaní 9 sa nezúčastnil každý dvadsiaty žiak: Zohrá to rolu pre prijatie na stredné školy?

Inšpektori Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) sa počas Testovania 9 sústredili aj na kontrolu počtov zúčastnených žiakov. Na sledovaných školách sa "monitoru" nezúčastnil každý 20. žiak.

TASR o tom informoval vedúci kancelárie hlavnej školskej inšpektorky Matúš Jarolín. Najčastejšími dôvodmi neprítomnosti žiakov boli ochorenie, štúdium v zahraničí a bezdôvodná neúčasť na testovaní. Ako pripomenula ŠŠI, nové pravidlá Testovania 9 preverujú úroveň vedomostí, ale jeho absolvovanie a výsledky už nemusia byť súčasťou kritérií na prijímanie žiakov na stredné školy.

"Nevieme zatiaľ posúdiť, či si verejnosť všimla nové pravidlá prijímania na stredné školy. Päť percent neprítomných žiakov na riadnom termíne Testovania 9 môže odrážať realitu a nemusí znamenať, že niektorí žiaci účelovo na testovanie neprišli," poznamenala hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.

Na Testovaní 9 sa podľa ŠŠI zúčastnilo 95 percent žiakov základných škôl (ZŠ) a 87 percent žiakov osemročných gymnázií. Inšpekciou kontrolované ZŠ evidovali 2343 žiakov 9. ročníkov, z nich sa na testovaní zúčastnilo 2223. O niečo nižšiu účasť vykazovali žiaci sledovaných osemročných gymnázií. Z 590 evidovaných žiakov sa na testovaní zúčastnilo 515.

"Budeme sledovať trendy účasti žiakov na Testovaní 9 a zároveň zaraďovanie výsledkov Testovania 9 do kritérií na prijímanie na stredné školy v nasledujúcich rokoch. Ak by počty otestovaných žiakov klesali, bude otázne, do akej miery testovanie odrazí úroveň vedomostí," uviedla hlavná školská inšpektorka.

Tohtoročné Testovanie 9 sa uskutočnilo v stredu (6. 4.) a vo štvrtok, prihlásených naň bolo 42.605 žiakov z 1598 škôl. Žiaci písali testy zo slovenského jazyka a literatúry alebo maďarského jazyka a literatúry a matematiky, na druhý deň zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry. Testovanie zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, náhradný termín je stanovený na 21. a 22. apríla.