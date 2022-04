Boj so zdražovaním po slovensky, Krajniak po veľkej kritike ohlásil prvú pomoc: To myslíte vážne?

Mesiace váhali, zatiaľ čo inflácia ničí množstvo slovenských rodín. Vláda pod vedením Eduarda Hegera (45) čelí kritike, že doteraz nepredstavila pomoc pre ľudí najviac zasiahnutých vysokým zdražovaním.

V porovnaní s ostatnými štátmi poriadne zaostávame, keďže doteraz ohlásili len strop na ceny elektriny v najbližších dvoch rokoch. Minister práce Milan Krajniak (49) vo štvrtok oznámil, že v koalícii je návrh na sumu 100 eur, ktorou by si mohli prilepšiť tri skupiny ľudí. Šokujúce je, že peniaze by mali uvidieť najskôr o dva mesiace.

Kým vo viacerých okolitých krajinách už vlády predstavili opatrenia, ktoré majú obyvateľom pomôcť v boji so zvýšenými životnými nákladmi, na Slovensku sa na finálny návrh stále čaká. To, čo sa zatiaľ dostalo na verejnosť, sú len kusé informácie. Hovorí sa o jednorazovej pomoci, ktorá by mala byť určená trom skupinám ľudí. „Rodiny v hmotnej núdzi, rodiny s deťmi s nízkym príjmom a nízkopríjmové skupiny bez detí. Pomoc by mala prísť do konca júna tohto roka,“ vysvetlil minister práce Milan Krajniak, no už predtým vysvetlil, že pomoc sa nebude prekrývať. „Napríklad rodina je v hmotnej núdzi a súčasne má aj deti, tam sa tá pomoc prekrýva. Je dôchodca, ale stará sa aj o nezaopatrené dieťa, aj tam sa to prekrýva,“ doplnil.

Kde na to zoberieme

Kým v uplynulých dňoch sa skloňovala suma 50 až 100 miliónov eur, ktorú budeme potrebovať na vyplatenie jednorazovej dávky, ako sa zdá, bude to nakoniec viac. „Inflačná pomoc by mohla stáť 133 miliónov eur,“ povedal minister práce s tým, že príspevok na vykrytie vyšších cien by mal byť vo výške sto eur. Koalícia rokuje v týchto dňoch najmä o tom, kde na to vziať.

Do úvahy pripadajú viaceré alternatívy. Sme rodina navrhuje napríklad zvýšenie daní na tabak, alkohol a hazard. Definitíva by mala padnúť čoskoro. „Tento týždeň to oznámime,“ informoval ešte v stredu minister hospodárstva Richard Sulík.

Nie je to systémové riešenie

Odborníci sa zhodujú na tom, že v tejto chvíli by pomohlo najmä systémové riešenie. „Jednorazový príspevok nerieši problém ľudí, ktorí majú náklady na energie zvýšené každý mesiac. Upozorňujeme dlhodobo na to, že na Slovensku dávky v hmotnej núdzi sú nízke a hodnota životného minima stagnuje a na tomto by sa malo pracovať,“ hovorí analytik INESS Radovan Ďurana. Podľa ekonóma z tímu plánu obnovy Martina Šustera by sme si však nemali brať príklad ani z okolitých krajín.

„Znižovať spotrebné dane na benzín, alebo znižovať DPH na potraviny považujem za úplne najhoršie riešenie. Zlým nápadom je aj robenie cenových stropov, pri tomto opatrení sa napríklad niektorým čerpačkám v Maďarsku neoplatilo už predávať naftu a benzín.“ Plošné zníženie DPH alebo spotrebnej dane z pohonných látok odmieta aj minister financií Igor Matovič. „Je to opatrenie, ktoré pomôže v prvom rade bohatým ľuďom,“ povedal v Rádiu Expres.